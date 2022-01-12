«Тихий ужас»: история отпуска белоруса со «все включено» в Турции 25 12.01.2022, 18:42

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Житель Беларуси отдохнул в отеле «ультра все включено» на турецком курорте Кемер.

Житель Беларуси отдохнул в отеле «ультра все включено» на турецком курорте Кемер и пожаловался на состояние гостиницы. Его слова приводит издание Onliner.

В прошлом сентябре минчанин Владислав покупал тур на неделю в турецкий Кемер. Пятизвездочный отель, пакет «ультравсе включено», все как полагается. Фотографии номеров и гостиницы посмотрел на сайте туроператора и был в ожидании комфорта и красоты. Но, как бывает не только в мемах, но и в жизни, ожидание и реальность не совпали.

— По приезде нас заселили в номер, от которого мы были, мягко говоря, в тихом ужасе. В целом фото описывают весь ужас, и даже на этом можно было бы остановиться. Тон отдыха был задан соответствующий, желания его продолжать не было. На вопрос на рецепции, что это за номер и разве он соответствует статусу отеля, мне ответили, что это категория номера «стандарт» и в целом он соответствует тому, что я приобретал. Предложили еще раз обратиться утром, — начинает Владислав.

Смотрите сами. Это ожидание.

А это реальность, с которой столкнулся турист.

Назавтра он рассказал о проблеме своему гиду, который отвечает за гостей в этом отеле.

— На встрече с ним нам открылось еще немного дополнительных неприятностей. Нам сказали, что это самый бюджетный пятизвездочный отель в Текирова (хотя стоимость тура и описание на сайте об этом не говорят), существует большая проблема с лежаками (их не хватает на всех, а значительная часть находится в плачевном состоянии и попросту непригодна для использования — с трещинами и отломанными частями), — поясняет мужчина. — В целом, если постоять у стойки какое-то время, то становится понятно: много отдыхающих в шоке от того, где они оказались, — выяснение вопросов с качеством номеров происходит постоянно.

Однако местный гид действительно помог мужчине с заменой номера — новый предоставили буквально через полчаса после обращения.

— Справедливости ради стоит отметить, что номер действительно лучше. В нем хотя бы есть естественный свет и нет такой антисанитарии. Но это далеко не пять звезд. Дверь в санузел плохо открывалась, стены покрашены будто наобум, кондиционер просто гоняет воздух, как вентилятор. Да и гул стоит такой, что голова начинает болеть минут через 15, — описывает свои впечатления от второго номера минчанин. — Какая-то деревянная лавка, холодильник в тумбочке (которая раскалена от его работы), чуть менее, но тоже грязный ковролин.

Также у Владислава возникли вопросы к питанию по системе «ультравсе включено».

— Не было алкоголя импортного производства и даже не было возможности его приобрести, не было разнообразия видов мяса или рыбы. Тут также можно купить вариант «все включено», чем бы этот вариант отличался от моего? — задается вопросом он. — На рецепции взрослым дают браслеты без каких-либо различий. Остается предположение, что отличия только в цене. Ряд сотрудников отеля как будто чем-то недовольны, и при накладывании еды ты ощущаешь, что тебе делают одолжение. Понятно, что это уже невербальные моменты, которые сложно отследить, но все равно неприятно.

Еще Владислав столкнулся с проблемой нехватки посадочных мест и приборов.

— Почему-то зал на втором этаже закрыт и открывается лишь с разрешения персонала (чувствуешь себя как в детском летнем лагере, где надо просить разрешения для каких-то банальных вещей). Отель отмечен как рекомендуемый для семейного отдыха, но обещанного детского буфета не было. Приходилось выкручиваться с подбором питания для ребенка 1 года и 11 месяцев из блюд местной кухни, — отмечает мужчина.

Итог, по мнению Владислава, очевиден: отель не соответствует пяти звездам. После поездки он обратился к туроператору Tez Tour с претензиями и просьбой компенсировать ущерб.

— Этот отдых определенно останется у меня в памяти, стресс еще тот. Цель моего обращения — не только решить вопрос с возмещением средств за испорченный отдых, но с предоставлением объективной информации по данному объекту, — в ответ на запрос, считает минчанин, он получил отписку и не согласен с некоторыми пунктами.

«Со своей стороны отметим, что отель бюджетный. Цена отеля соответствует качеству предоставляемых услуг; руководство отеля всегда идет навстречу пожеланиям/запросам туристов; жалобы на него за все время получали единицы», — среди прочего отметил туроператор.

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