МОК занялся делом белорусских лыжниц 1 13.01.2022, 11:05

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Дарью Долидович и Светлану Андриюк отстранили от соревнований за их гражданскую позицию.

Международный олимпийский комитет контактирует с Минском по поводу отстранения от соревнований белорусских лыжниц Дарьи Долидович и Светланы Андриюк. Об этом заявили в пресс-службе МОК на круглом столе для СМИ, сообщает РИА «Новости».

Напомним, 17-летняя Дарья Долидович и 22-летняя Светлана Андриюк в конце декабря были отстранены Белорусской федерацией лыжных гонок от международных соревнований, их индивидуальные идентификационные коды (FIS-коды) были деактивированы, а без них участие в международных турнирах невозможно. Андриюк из-за этого потеряла возможность отобраться на Олимпиаду в Пекине. Лыжницы связали свое отстранение с политической позицией. Международная федерация лыжного спорта (FIS) начала проверку инцидента.

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