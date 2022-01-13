Казахстанский журналист: Протесты неминуемо вернутся на улицы 13.01.2022, 13:03

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фото: rfl/rl

Это только начало – причина митингов никуда не исчезла.

Протесты в Казахстане подавлены. Люди напуганы кадрами расстрелов. Но поскольку причина митингов никуда не исчезла, – это еще не конец

Протесты в Казахстане затихли. Президент Токаев, который недавно просил Путина ввести войска, уже хочет их вывода. В Алматы ситуация также возвращается в норму: выстрелов и грабежей нет, дежурят усиленные наряды полиции. А семью и приближенных Назарбаева, вероятно, ждет "деолигархизация по-казахстански".

"Какая-то более-менее стабильность, которую так любят наши казахстанцы, наступает", – говорит LIGA.net бывший главред журнала ABAM bol Аян Шарипбаев из Алматы. При этом расслабляться властям не стоит. "Тут не надо примерять на себя тогу Ванги, чтобы понять, что протесты неминуемо вернутся на улицы".

"Психологически вся страна подавлена картинами расстрелов и немного испугана. Но люди начнут приходить в себя и массовые требования будут выдвигаться вновь. Они уже выдвигаются, но в интернете", – утверждает казахстанский оппозиционер Ермек Нарымбай.

Что происходит в Казахстане и продолжатся ли протесты?

"Любимая стабильность"

После недели активных протестов и столкновений власти Казахстана заявили о стабилизации ситуации, несмотря на продолжающуюся "антитеррористическую операцию". "В целом острая фаза пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная", – сказал 11 января Токаев.

"Если пройтись катком по людям можно назвать "стабилизацией", то, наверное, да. Произошла стабилизация по Пиночету", – говорит Нарымбай. По его словам, сейчас люди напуганы кадрами расстрелов, однако он считает, что уже скоро они придут в себя.

Успокоилась ситуация и в Алматы. "(Из выступления Токаева. – Ред.) мы все узнали, что, оказывается, "все в стране хорошо", несмотря на то, что есть какие-то проявления в виде грабежей. Но их на самом деле не так много, как было в первый и последующие дни протестов. Ситуация в городе более-менее нормальная", – рассказывает Шарипбаев.

11 января на работу вышли коммунальные службы, началась уборка мусора и расчистка города. Также с улиц была убрана сожженная в ходе столкновений техника.

"Какая-то более-менее стабильность, которую так любят наши казахстанцы, наступает", – говорит Шарипбаев.

Рынки еще не работают, но зато открылись крупные супермаркеты. В некоторых банках уже можно снять наличные, а также провести внутрибанковские переводы.

"В целом можно сказать, что да. Не стреляют, грабежей нет, усиленные наряды полиции. Но система торговли и коммунальщиков пока работает напряженно, но это уже терпимо", – говорит житель города, политолог Виктор Ковтуновский.

О стабилизации ситуации говорят и украинцы, находящиеся в Алматы. "Все стабилизировалось, запустили общественный транспорт, Яндекс-Такси начало работать, открылись кафе и торговые центры, часть людей из разных компаний даже работали уже из офисов", – рассказала Катерина Маслова, которая находится там. По ее словам, в последние несколько ночей в городе не было слышно ни взрывов, ни стрельбы.

Маслова говорит, что 10 января им удалось дозвониться до посольства Украины. До этого там не всегда брали трубку. Они прояснили вопрос с эвакуацией. По ее словам, им предложили самостоятельно купить билет на поезд до Нур-Султана (в Алматы аэропорт закрыт, вылететь можно оттуда), уведомив об этом дипучерждение, и тогда их отвезли бы на вокзал.

"Дальше – все в наших руках, как говорится! "Помощь", которую мы заслужили", – говорит Маслова.

В МИД сказали LIGA.net, что международное авиасообщение с Нур-Султаном полностью восстановлено за исключением некоторых рейсов. Регулярные рейсы в Киев запланированы на 13 и 16 января.

"Посольство договорилось с казахстанской железной дорогой о возможности покупки групповых билетов для украинцев, которые захотят прибыть в Нур-Султан для дальнейшего вылета в Киев. Дипломаты также договорились с авиакомпанией Air Astana о возможности бесплатного перебронирования билетов на отмененные рейсы из Алматы на новые рейсы из Нур-Султана", – сказал спикер МИД Олег Николенко.

За помощью в возвращении в Украину обратилось около 150 граждан, говорят в МИД. Но после постепенной стабилизации часть граждан поменяли планы, решив остаться в Казахстане.

Путин, выведи войска

Токаев и дальше бездоказательно утверждает, что Казахстан подвергся "террористической агрессии", и благодарит ОДКБ за введение войск. Но поскольку ситуация стабилизировалась, он уже попросил ОДКБ уйти. Вывод должен начаться завтра.

Смысл интервенции войск ОДКБ был в спасении власти Токаева, считает Нарымбаев: "Это был испуг Путина и Токаева, что власть на волоске. Что народ уже везде победил, полиция деморализована, акиматы разбежались, власть потеряна... Истерика была вплоть до того, что любой ценой, до угрозы для Северного Казахстана, надо удержаться".

И он предполагает, что когда миссия ОДКБ закончится, то российские военные могут остаться: "Миссия ОДКБ официально завершится, но не для россиян, которые могут остаться уже самостоятельно как военная база РФ. После миссии российские войска необязательно могут уйти".

"Не исключаю, что будет заключено соглашение о создании российских военных баз на территории Казахстана якобы для защиты от террористических угроз", – считает Ковтуновский.

"Россия воспользовалась этой ситуацией и показала, что играет ключевую роль на постсоветском пространстве. Путин заработал политические дивиденды. Он с пропагандистской точки зрения оперативно навел порядок в ближайшей стране-партнере по Евразийскому Союзу", – предполагает Ковтуновский.

Протесты на паузе, впереди – деолигархизация

Протесты в стране действительно приостановлены, говорит Шарипбаев: "В целом да, ситуация стабилизируется, протестов нет. В моменты включения интернета весь протест уходит в соцсети".

"Насколько я могу судить, никаких протестов сейчас нигде нет", – подтверждает его слова Ковтуновский.

Но люди в недоумении из-за недосказанности о митингах и организаторах, отмечает Шарипбаев, называя слова властей "очень расплывчатыми".

"У людей фатально-тотальное разочарование. Мы даже не наблюдаем, чтобы одна банда сменила другую. Или чтобы та банда, которая 30 лет грабила народ, понесла какое-то наказание. Нашли, конечно, несколько "козлов отпущения". Самый мощный "козел" – бывший глава КНБ, несколько самострелов и парочка генералов вышли в вечность в окно", – говорит Шарипбаев.

Но главным "громоотводом" может стать первый президент Нурсултан Назарбаев и его семья. Его давно не видели на людях, хотя в пресс-службе говорят, что тот находится в Казахстане и помогает Токаеву.

"Благодаря первому президенту в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе", – говорит Токаев. Теперь он хочет заставить этих людей платить в некий фонд. Власти определят "круг компаний", которые будут делать ежегодные взносы.

"Я еще несколько дней назад говорил, что у Токаева есть два выхода из кризиса: первый – популизм и сваливание вины на предшественника с посадками и конфискациями, если не самого Назарбаева, то его окружения; второй – реальные политреформы и поиск консенсуса. Из его выступления делаю вывод, что он избрал первый путь", – утверждает Ковтуновский.

Разговор о противостоянии Назарбаева и Токаева несерьезен, считает Нарымбаев, ведь в плане кадров ничего не изменилось. А взносы в фонд для олигархов будут символические и взаимовыгодные – "чтобы больше не дергали".

Что дальше

В ближайшее время в Казахстане будут преследовать "заговорщиков". Сегодня число задержанных – около 10 000, а количество погибших до сих пор неизвестно.

"Немножко пугает, что наряду с задачей строить университеты, президент озвучил цель по увеличению силового блока и строительству новых тюрем. Вот такой финал будет мощный", – считает Шарипбаев.

И протесты еще будут. "Я не знаю, какие есть у государства способы, чтобы обеспечить людей деньгами... Мы не видим у государства потенциала, чтобы изменить жизнь людей к лучшему", – уверяет журналист. Вероятно, цель "деолигархизации" направлена на то, чтобы избежать новой волны недовольства.

"Поскольку причины протестов не ликвидированы, то продолжение должно быть", – утверждает Ковтуновский.

Выход из столь тяжелого социально-экономического положения лежит в политической плоскости, считает политолог: "Пока не будет кардинальных политреформ, пока в Казахстане не будет правительства, заслуживающего доверия общества, причины кризиса не будут ликвидированы".

А реформ, скорее всего, не будет. "От Токаева ожидали (и он сам намекал недавно), что будут заявления о реформах. Но все осталось без изменений... Вместо реформ выдвинул 50 предложений социально-экономического характера. "Подачки", чтобы успокоить людей, не давая им возможности взять на себя ответственность, как власть на всех уровнях", – говорит Нарымбай. У многих людей складывается впечатление, утверждает он, что "власть добровольно на политические реформы никогда не пойдет, пока ее снова не тряхнут и не принудят к переговорам".

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