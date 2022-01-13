Рафаэль Саттаров: Узбекистан уж точно не нуждается в псевдопрогнозах Лукашенко 7 13.01.2022, 18:39

12,000

Изолированный на европейском направлении Лукашенко усердно пытается доказать, что он в делах СНГ равный Путину.

Руководство Узбекистана делает свои (правильные или неправильные) выводы и без псевдоменторского тона Лукашенко.

Об этом Caliber.Az сказал политолог из Узбекистана Рафаэль Саттаров, комментируя заявление Лукашенко на онлайн-саммите ОДКБ по ситуации в Казахстане.

Напомним, что во время онлайн-саммита ОДКБ по ситуации в Казахстане Лукашенко заявил, что «Кыргызстан и Казахстан должны решить совместные проблемы. Уроки должен извлечь Узбекистан. Если нет, то по нашей информации, их взгляды брошены на Узбекистан».

Саттаров отметил, что про вероятность распространения протестного настроения в сторону Узбекистана знают и понимают и без Лукашенко.

«К тому же, это же он хвалил экс-президента Ислама Каримова за Андижан в 2005 году. Лукашенко, изолированный на европейском направлении, усердно пытается доказать, что он в делах СНГ теперь равный Путину. Для того чтобы показать видимость существования белорусской внешней политики, у него осталось только постсоветское пространство. Узбекистан спокойно может обходиться без советов и наставлений от Лукашенко, и уж точно не нуждается в его псевдопрогнозах», — сказал политолог.

Между тем, эксперт допустил, что подобные протесты возможны и в Узбекистане.

«Ведь те же проблемы, что были в Казахстане, умноженные на два, а то и на три, имеются и в Узбекистане. Все они известны: растущие бедность и неравенство, проблемы с инфраструктурой, подачей качественной воды, газа и электричества для населения, монополия на все, даже на авто, высокие пошлины, коррупция, бездарность политической элиты с цыганской роскошью, и задавленная интеллигенция, все это в совокупности усиливает протестные настроения среди узбекского общества. Для того чтобы все это понять, мнение Лукашенко необязательно», — добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».