В парламенте Британии выявили китайского агента 13.01.2022, 19:17

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Тайный агент пытался вмешиваться в политику страны.

В парламент Великобритании проник тайный агент Китая, который пытался вмешиваться в политику страны. Об этом в четверг, 13 января, сообщает BBC со ссылкой на британскую спецслужбу MI5.

По данным ведомства, китайский агент Кристин Чинг Куи Ли устанавливала связи между действующими и будущими членами парламента с Коммунистической партией Китая (КПК).

Она делала пожертвования в фонды британских политиков. При этом все финансирование поступало от иностранных граждан в Китае и Гонконге.

В MI5 заявили, что все, с кем связывалась Ли, должны были "помнить о ее принадлежности" и ее "задачах по продвижению повестки дня КПК".

Подчеркивается, что речь идет о вмешательстве – тайном получении влияния, а не о шпионаже.

По данным спецслужбы, Кристин Чинг Куи Ли "обширно взаимодействовала с людьми из всего политического спектра Великобритании", включая ныне расформированную парламентскую группу под названием Китайцы в Великобритании.

Член парламента от консерваторов и бывший лидер партии сэр Иэн Дункан Смит заявил, что предупреждение об агенте спикер разослал всем членам парламента по электронной почте. Он сказал, что это "вопрос серьезной озабоченности", призвал депортировать Ли и потребовал, чтобы правительство сделало заявление в Палате представителей.

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