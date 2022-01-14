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Путин назначил Грызлова новым послом РФ в Беларуси

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  • 14.01.2022, 15:37
  • 4,858
Путин назначил Грызлова новым послом РФ в Беларуси
Борис Грызлов
фото: kremlin.ru

Ранее его кандидатуру одобрил лукашенковский МИД.

Владимир Путин назначил Бориса Грызлова новым послом РФ в Беларуси. Ранее его кандидатуру одобрил лукашенковский МИД.

Указ главы Кремля опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

«Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Беларуси», — говорится в документе.

Последние 20 лет Грызлов занимал различные посты во власти — главы МВД, спикера Госдумы, одного из функционеров «Единой России» и представителя Москвы в контактной группе по ситуации на востоке Украины.

Российские СМИ в один голос называют Грызлова политическим «тяжеловесом», который имеет хорошие аппаратные связи и которому доверяет Путин. Просто так на такие должности людей уровня Грызлова не назначают.

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