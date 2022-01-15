CIT: Россия перебросила «Искандеры» с Дальнего Востока на западные границы 14 15.01.2022, 14:34

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Специалисты обнаружили видео транспортировки ракетных установок.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила о переброске ракетных установок «Искандер» с Дальнего Востока на запад России.

Специалисты обнаружили в соцсетях опубликованное 11 января видео, на котором ракетный комплекс 9К720 «Искандер-М» перемещают на поезде с Дальнего Востока. В CIT отметили, что пусковые установки 9П78-1 или транспортно-заряжающие машины 9Т250-1 на видео накрыты брезентом, но их можно опознать по очертаниям.

Такие же «Искандеры» также обнаружили на ролике из Свердловской области, опубликованном 13 января. Кроме них на видео можно заметить другие машины комплекса «Искандер-М»: 9Т248, 9С552, 9С920-1 или 9У91. На этом же ролике, как отмечают в CIT, видны автопоезда с седельными тягачами КАМАЗ-44108, которые могут использоваться для перевозки ракет, которые использует комплекс.

Также автопоезда с, предположительно, ракетами специалисты заметили на еще одном опубликованном 11 января видео.

CIT со ссылкой на информацию из открытых баз данных сообщает, что составы могли выехать со станций Дивизионная в Улан-Удэ и со станции Биробиджан-2, находящихся рядом с 103-й и 107-й ракетными бригадами, на вооружении которых есть «Искандеры».

В расследовательской группе отмечают, что весной прошлого года к границе с Украиной уже перебрасывались «Искандеры», предположительно, 119-й ракетной бригады из состава 41-й общевойсковой армии.

«Здесь важно то, что такая бригада — средство армейского уровня, что означает, что из Восточного военного округа перебрасываются, скорее всего, не отдельные батальонно-тактические группы, а значительные силы дислоцированных там армий», — отмечают в CIT.

12 января аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT) сообщили о переброске российских военных и техники из Сибири и Дальнего Востока в западные регионы России. Согласно обнаруженным специалистами видео, в западные регионы России перевозят военные грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган».

14 января в Минобороны заявили о начале проверки боевой готовности войск в Восточном военном округе, в рамках которой часть соединений и воинских частей «совершат марши комбинированным способом на незнакомые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач».

С середины октября прошлого года западные СМИ и военные аналитики сообщают о возможном вторжении России в Украину в начале 2022 года и о скоплении российских войск у западной границы. 14 января в Белом доме и Пентагоне сообщили, что у властей США есть информация о подготовке Россией провокации «с чужим флагом» для оправдания вторжения в Украину.

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