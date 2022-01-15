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Что в Беларуси больше всего подорожало за год

  • 15.01.2022, 15:08
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Что в Беларуси больше всего подорожало за год

Среди продовольствия есть позиция, которая выросла в цене больше чем в 2,5 раза.

Журналисты euroradio.fm посмотрели свежую статистику Белстата и выяснили, какие товары больше всего выросли в цене с декабря 2020 года.

Белстат подвёл итоги года и опубликовал свежие цифры по инфляции. В декабре она составила 0,9%. Если же смотреть в годовом выражении, то показатель оказался самым высоким с 2016 года — 9,97%.

Больше всего за год подорожали продукты: аж на 11,4%. Среди продовольствия есть позиция, которая выросла в цене больше чем в 2,5 раза. Это белокочанная капуста. Да и в целом сельхозпродукция в рекордсменах по росту цен в прошлом году.

Стоит отметить, что многие продукты, за ценами на которые следит Белстат, относятся к социально значимым. Почти весь 2021 год государство регулировало цены на них — устанавливало потолок роста в месяц. Несмотря на это, большинство позиций всё-таки подорожало значительнее. Индекс потребительских цен для социально значимых товаров составил 9,1%.

Инфляция для непродовольственных товаров составила 9,9%. Среди них тоже есть немало позиций, которые подорожали более чем на 20% за год. А вот того, что подешевело, совсем мало. К примеру, флеш-карты на 1,72%.

Услуги подорожали меньше всего — на 7,6%. Здесь значительнее всего подорожали пользование лифтом и билеты в цирк.

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