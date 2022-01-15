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Венедиктов: Когда Грызлов будет говорить с Лукашенко, будет понятно, что это говорит Путин

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  • 15.01.2022, 21:52
  • 11,584
Венедиктов: Когда Грызлов будет говорить с Лукашенко, будет понятно, что это говорит Путин

Главред «Эха Москвы» объяснил, почему послали в Беларусь именно Грызлова.

Главред «Эха Москвы» объяснил, почему послали в Беларусь именно Грызлова.

— Эта история очень важная, на мой взгляд, — заявил Алексей Венедиктов в эфире своего радио. — Это третьего посла меняют за 3 года. Грызлов – человек, у которого прямой выход на президента. То есть если Дмитрий Мезенцев, который был, и тем более господин Лукьянчиков, который сейчас был, а до этого Михаил Бабич, который был, он не мог поднять трубку, то Сергей Грызлов, во-первых, личный друг президента и у него есть прямой телефон.

Я думаю, что сейчас в Минске натянули прямую… Вот знаешь, телефон без циферблата: ты поднимаешь трубку – и оказываешься в приемной Путина.

Это первое. Второе. Господин Грызлов – член Совбеза был до недавнего времени. Он хорошо понимает и, во всяком случае, знает, в каком аспекте обсуждалось объединение, соединение, поглощение Россией Минска. И его политический вес… Он остается председателем партии «Единая Россия». Да, я понимаю, что это формальность. Но тем не менее для белорусов, для Лукашенко это очень важно.

Лукашенко важно разговаривать с равным. Вот Грызлов в понимании российской власти это человек, с которым Лукашенко будет считаться. И когда Лукашенко будет говорить с ним, будет понятно, что это говорит Путин.

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