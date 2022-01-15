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Кандидат в президенты Южной Кореи предложил арендовать у РФ Дальний Восток

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  • 15.01.2022, 22:19
  • 4,236
Кандидат в президенты Южной Кореи предложил арендовать у РФ Дальний Восток

Хо Ён Гён заявил, что «сможет превратить эту местность в развитый регион».

Южной Корее следует заключить договор с Россией на долгосрочную аренду части ее дальневосточных территорий. Об этом в интервью ТАСС заявил кандидат в президенты республики Хо Ён Гён, возглавляющий национальную Партию революционных дивидендов.

По его словам, в случае прихода к власти он намерен предложить арендовать Сахалин, Амурскую область, Хабаровск, Магадан, Камчатку и Чукотку, где, по словам политика, проживает «много корейцев».

В этих регионах можно будет наладить производство сельхозпродукции, включая сою и пшеницу, что «будет выгодно обеим странам и укрепит двусторонние отношения», заявил Хо Ён Гён.

«Если мы будем развивать восток России, она получит большую прибыль и экономические преимущества. Мы сможем превратить эту местность в развитый регион», - пообещал он.

Хо Гён Ён в третий раз участвует в президентской гонке. В 1997 году он набрал 0,15% голосов. в 2007 году - 0,4%. В 2021 году он баллотировался в мэры Сеула, но и там не снискал успеха: за него проголосовали 1,07% избирателей.

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