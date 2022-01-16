Конец основному поставщику валюты в Беларуси 4 Артем Черников

16.01.2022, 10:43

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Демократический мир занял уверенную и принципиальную позицию.

Мощнейшее солигорское предприятие «Беларуськалий» на сегодняшний день является источником иностранной валюты для узурпатора. По состоянию на 2019 год, каждая шестая тонна калийных удобрений в мире выпускалась именно на белорусском гиганте. Можно только представить, насколько масштабным был бы доход от этого предприятия, если бы деньги пускались на благо страны, а не в карманы холуям и двоечникам.

Но говоря о «Беларуськалии» сегодня, можно вспомнить только изношенные музейные экспонаты, которые руководство предприятия называет оборудованием. Куда идут честно заработанные белорусскими рабочими деньги, остается только гадать. Принося огромную прибыль режиму, предприятие с 2020 года начало постепенно сдуваться. Чистая прибыль за 2020 год упала на 7,2% по отношению к 2019-му и составила лишь 580 тыс. белорусских руб. Следует учесть, что в 2020 году Запад не занимал столь принципиальную позицию, как сейчас, и введенные санкции были вторичны. Цифры и информацию о контрактах за 2021 год лукашисты трусливо прячут.

На сегодняшний день демократический мир занял уверенную и принципиальную позицию: торговать с режимом - угроза национальной безопасности. Именно так литовская сторона объяснила расторжение контракта, который был заключен еще весной 2018 года и подразумевал перевозку калийных удобрений объемом 11 миллионов тонн в год. Одним из покупателей, использующих литовские железные дороги для перевозки, была норвежская Yara.

Полтора года продолжалась их история с «Беларуськалием». Несмотря на давление со стороны белорусских рабочих и правозащитников, норвежская компания настойчиво заявляла, что продолжит закупать удобрения у солигорского предприятия. Скорее всего, это зависело именно от того, что в промежутках между сезонами заключения контрактов очень трудно найти новых поставщиков. Тем более, что Норвегия не является членом ЕС. Сейчас, перед февралем, основным месяцем для тендеров и новых контрактов, Yara наконец-то заявила о прекращении сотрудничества с «Беларуськалием» .

Это связано и с тем, что Литва прекращает перевозку белорусских удобрений через свои железные дороги. А именно этот путь был основным для закупки поташа норвежской стороной. Эти 2 ключевых момента должны запустить новую цепочку истории с «Беларуськалием». Есть большая вероятность того, что примеру норвежской компании последуют и другие. Ссылаясь на то, что даже такая авторитетная компания не рискует иметь дело с белорусским режимом и именно тогда цена вопроса станет слишком весомой для белорусского режима.

Также, в случае если калий пойдет на продажу через российские железные дороги, скажется на его цене. Что является еще большей причиной для покупателей данной продукции.

С наступлением новой демократической эпохи, уверен, что старые контракты не только возобновятся, но и заключится большое количество новых. И с новым руководством страны вырученные средства будут действительно идти на усовершенствование оборудования и техники безопасности рабочих. Ведь несмотря на то, что Yara заявляла о том, что остается в Беларуси для поддержки, безопасности рабочих постоянно происходят несчастные случаи и часто со смертельным исходом, либо с тяжелым травмированием персонала.

Работа шахтера одна из самых опасных работ в мире, а работать шахтером на старом оборудовании равносильно игре в русскую рулетку. 2022 год только начался, а 11 января один из рабочих уже травмирован. На отметке 670 метров пострадал машинист горно-выемочных машин. Поэтому важно также самим рабочим заботиться о своей безопасности и при любом отклонении в оборудовании немедленно прекращать любые работы. Контракты контрактами, а жизнь нам дана одна.

Артем Черников, специально для телеграм-канала «Баста!»

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