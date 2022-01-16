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Умер свергнутый правитель Мали Ибрагим Бубакар Кейта

  • 16.01.2022, 16:14
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Умер свергнутый правитель Мали Ибрагим Бубакар Кейта

Причины смерти пока не называются.

Отстраненный от власти в результате мятежа правитель Мали Ибрагим Бубакар Кейта скончался в столице страны Бамако, передает агентство Франс Пресс (перевод — ria.ru) со ссылкой на семью экс-президента.

Кейта, которому 29 января исполнилось бы 77 лет, был президентом страны с 2013 по 2020 годы.

"Президент Ибрагим Бубакар Кейта скончался сегодня утром в 9.00 (12.00 по Минску) в своем доме в Бамако", - заявил агентству член семьи Кейты.

Отмечается, что эту информацию подтвердили еще несколько членов семьи экс-президента. Причины смерти пока не называются.

Мятеж в Мали начался 18 августа 2020 года на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.

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