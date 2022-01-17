В Беларуси ввели «продуктовые карточки» 8 17.01.2022, 10:30

9,206

иллюстрационное фото: ТАСС

Кто сможет ими воспользоваться и как это будет работать

С 17 января крупные торговые сети начали продавать со скидкой в 10% некоторые социально значимые товары. В Беларуси это явление окрестили «продуктовыми карточками». Этим новшеством смогут воспользоваться в том числе пенсионеры, многодетные семьи, малообеспеченные. Однако эти скидки предполагают несколько важных нюансов. Zerkalo.io рассказывает про новшество.

На какие товары ввели скидку

Скидку ввели на некоторые социально значимые товары. В их число включили многие молочные продукты, пшеничную муку, овсянку, перловку, хлеб, макароны, куриное яйцо, подсолнечное масло, рапсовое масло, сахар, сухие молочные каши для детского питания, мясные консервы, консервы фруктовые для детского питания.

В список также попали свежие яблоки, белокочанная капуста, репчатый лук, свекла, морковь, картофель. Из мяса в перечень включили говядину и свинину (кроме бескостного мяса), курицу (в том числе мясо цыплят-бройлеров, охлажденное или замороженное, в тушках).

При этом в списке хватает уточнений, какие конкретно товары можно будет взять со скидкой. К примеру, овсяные хлопья должны быть без вкусовых и других добавок.

Под скидки не попали такие социально значимые товары как свежая рыба, черный чай.

Кто сможет купить товары подешевле

Скидки ввели для социально уязвимого населения — пенсионеров, многодетных семей, малообеспеченных (те, кто получает ежемесячное соцпособие).

Почему скидка не всегда будет 10%

Власти анонсировали скидку в 10%. Но она не может превышать торговую надбавку. То есть на некоторые товары в магазинах снизят ценник на анонсированные 10%.

По скидочной карточке можно приобрести социальные товары на 288,01 рубля в месяц. Речь про общую сумму, на которую можно закупиться во всех магазинах торговой сети, которые участвуют в акции. Проще говоря, купить товары на такую сумму в каждом магазине не получится.

При этом некоторые торговые сети из-за новшества отменяют свои привычные социальные акции. К примеру, «Санта» отказалась от акции, по которой можно было получить скидку до 5% в будние дни до 15.00.

Какие торговые сети подключились к акции

К акции подключились 16 торговых субъектов, рассказывали ранее в МАРТ. Среди них — «Евроопт», «Соседи», «Виталюр», «Белмаркет», «СантаРитейл», Green, «Корона», «Белкоопсоюз», «Алми», «Доброном», ДОРОРС.

До какого числа ввели скидки

Скидки будут действовать до 17 января. В «Дорорс» сообщили, что акцию запустили до 30 июня.

Что нужно сделать, чтобы получить скидку?

Торговые сети поясняют, что для начала нужно обратиться в один из магазинов и написать заявление на получение специальной скидочной карты. Для этого надо показать удостоверение пенсионера, многодетной семьи, удостоверение многодетной семьи или справку, что человек получает ежемесячное социальное пособие.

Но здесь есть нюанс. Некоторым торговым сетям нужно до 21 дня на регистрацию скидочной карточки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».