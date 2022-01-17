У Порошенко по прилету в Киев забрали паспорт

У Порошенко по прилету в Киев забрали паспорт10
- 17.01.2022, 10:45
- 5,002
Возле здания аэропорта в украинской столице собрался митинг.
У экс-президента Украины Петра Порошенко забрали паспорт при прохождении им контроля в аэропорту Киева. Он заявил, что его не пускают в Украину. Однако затем он получил паспорт и вышел в зону прилета.
Возле здания аэропорта в Жулянах собрался митинг.
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Порошенко успешно прошел пограничный контроль.
Напомним, сегодня должно состоятся рассмотрение дела о госизмене, подозреваемым по которому проходит экс-президент Украины.