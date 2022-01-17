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У Порошенко по прилету в Киев забрали паспорт

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  • 17.01.2022, 10:45
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У Порошенко по прилету в Киев забрали паспорт
Петр Порошенко
Фото: EPA

Возле здания аэропорта в украинской столице собрался митинг.

У экс-президента Украины Петра Порошенко забрали паспорт при прохождении им контроля в аэропорту Киева. Он заявил, что его не пускают в Украину. Однако затем он получил паспорт и вышел в зону прилета.

Возле здания аэропорта в Жулянах собрался митинг.

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Порошенко успешно прошел пограничный контроль.

Напомним, сегодня должно состоятся рассмотрение дела о госизмене, подозреваемым по которому проходит экс-президент Украины.

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