Как белорусам, решившим купить авто, вычислить «перекупа» 17.01.2022, 11:10

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Основная задача таких продавцов – дешево купить и дорого продать.

Купить машину – дело на первый взгляд вовсе не хитрое: почитай про нее, выбирай, что понравилось, да отдавай деньги. Проблемы могут начаться позже, если в сделке участвовал "перекуп", пишет журналист abw.by Евгений Грачев.

Основная задача таких продавцов – дешево купить и дорого продать. Схемы, которые при этом используются, законными назовешь едва ли: счета-справки от фирм и индивидуальных предпринимателей, к которым "перекуп" не имеет отношения, копии паспортов, расписки, доверенности, сомнительного содержания договоры и прочие моменты, которые впоследствии могут усложнить жизнь как продавцу автомобиля, так и его покупателю.

Опыт показывает, что основная ошибка простого обывателя – эмоции. Возникают они неспроста, к ним "перекуп" специально подводит очередного клиента, чтобы он не обращал внимания на то, на что не нужно продавцу.

Что в объявлении?

Количество объявлений от одного и того же человека скажет о многом. Очевидно, что обычный автовладелец не будет менять машину несколько раз за месяц. Продвижение объявления на верхние по списку позиции тоже один из способов, к которым "перекупы" прибегают довольно часто, так что такие предложения нужно рассматривать с осторожностью.

Фон, на котором сфотографирован автомобиль, должен насторожить. Снимки в помещении, на огороженной территории, в ряду стоящих друг возле друга автомобилей – повод озадачиться, так как это признак автохауса или авторынка. Частное лицо там редкий гость.

"Машина полностью обслужена, в "родной" краске, все стекла оригинальные, обслуживалась только оригинальными запчастями, состояние "огонь", сел и поехал" – такой избитой фразой с большой долей вероятности автомобиль описывает именно "перекуп", которому нужно найти доверчивого покупателя.

Что почерпнуть из телефонного разговора?

Во время беседы с продавцом по телефону обращайте внимание на его слова. "А по поводу какого именно автомобиля", "на каком сайте вы объявление нашли", "я вам перезвоню через пару минут", "кто указан продавцом" и прочие фразы, которые вряд ли услышишь от истинного хозяина автомобиля, выдают "перекупа". У такого продавца не одна машина в продаже, ему требуется время, чтобы заглянуть в "шпаргалку", перезвонить кому-то и уточнить характеристики нужного авто.

Если на уточняющие вопросы вы услышали, что "в объявлении все указано", не факт, что это точно "перекуп", но держать ухо востро стоит.

"Не бита, не крашена", "один владелец в Беларуси", "юридическая чистота сделки" также не относятся к стандартным для обычного продавца фразам. Так в основном говорят "профессионалы", которые дают минимум информации по телефону шаблонными фразами, выманивая вас на встречу.

Что делать на встрече?

Вы согласились приехать на осмотр машины, но пока верите в лучшее и до последнего воспринимаете продавца как владельца автомобиля. О том, что к машине он имеет далекое отношение, вы узнаете в последнюю очередь, когда дело дойдет до оформления документов. Но об этом чуть ниже.

Что должно беспокоить? Вымытое подкапотное пространство, пластик салона, натертый блестящей химией, бумажные или клеенчатые коврики, "транзиты" – признаки того, что в деле участвует "перекуп". Ничего плохого в том, что автомобиль перед продажей проходит подготовку, нет, но, как правило, такие продавцы ограничиваются в основном мойкой кузова и приведением салона в порядок. Согласитесь, что "бэушному" автомобилю, как правило, нужен более детальный подход.

Дальше – хуже. Если автомобиль подготовлен к продаже хорошо, то вы при визуальном осмотре не увидите того, что от вас тщательно скрывали, – следы ДТП. Тут можно посоветовать только одно – брать на осмотр специалистов, пусть даже и на платной договорной основе, чтобы вывести продавца на чистую воду. Это позволит либо снизить цену, либо отказаться от выбранного варианта.

Время встречи изменить нельзя?

Классический пример работы "перекупа" – назначение встречи с потенциальным покупателем незадолго до закрытия МРЭО ГАИ или когда это учреждение не работает.

Все для того, чтобы впоследствии вам сказать: "покупку автомобиля в ГАИ сегодня оформить не сможем” или "там очередь сегодня большая – не успеем, поэтому оплачивайте сейчас, а позже встретимся и все переоформим". При этом вам передадут, скорее всего, "левую" счет-справку, больше вы продавца не увидите, на ваши звонки он уже может и не ответить. Запомните, что "перекуп" редко впишет себя в документы как продавца, даже если у него есть доверенность на это. Ему невыгодно "светить" себя и "подставляться" перед налоговой инспекцией, которая не должна знать, что это бизнес, облагаемый налогом.

Поэтому, если вы созрели для покупки автомобиля, выбирайте время так, чтобы оформить договор купли-продажи в один день в присутствии продавца. Причем документ составлять нужно с собственником или его представителем (по доверенности) – никаких счет-справок, копий паспортов, расписок и прочих способов. Способ в соответствии с указом №504 один – составление договора в трех экземплярах с регистрацией его в ГАИ.

Торг уместен

"Перекуп" часто указывает цену немного выше, чем по рынку, чтобы иметь пространство для маневра при торге с покупателем. Задача продавца – поиметь максимальную маржу. Поэтому не будет лишним изучить ценники на подобные автомобили, чтобы понимать, насколько можно "двигать" продавца по цене.

Хозяин кто?

О том, что продавец автомобиля не хозяин, а "перекуп", вы узнаете при оформлении документов. Как мы говорили выше, официально он по документам продавцом проходить вряд ли будет.

Даже при наличии доверенности от собственника, что вполне себе легально, попросите телефон собственника, чтобы уточнить нюансы по истории автомобиля. "Он за границей", "просил не беспокоить", "болен и говорить не может", "в командировке", "за бабушкой больной ухаживает, поэтому меня попросил продать", "собственник – мой родственник" и прочее – это повод не втягиваться в сделку. Зачем не допускать общения с собственником? Скорее всего, это или банальная "вешалка", на которую оформили автомобиль, или в отношении авто есть информация, которая негативно скажется на его продаже.

Бывает и так, что телефон собственника предоставляют, но на другом конце провода вместо него может быть напарник "перекупа", поэтому не поленитесь спросить госномер автомобиля и адрес регистрации владельца, указанные в техпаспорте, – заминка будет свидетельствовать о многом.

Пойдите на хитрость. Если царапина, например, на правом крыле автомобиля, спросите: а где вы поцарапали левое крыло? Послушайте – и сделайте выводы.

Необходимо упомянуть о залогах, которые при сделках с автомобилями встречаются довольно часто. Если авто куплено в кредит, то все права на него до погашения кредита находятся у банка. Собственник, указанный в свидетельстве о регистрации, продать такой автомобиль без согласия банка не имеет права. Поэтому проверяйте VIN автомобиля по реестрам залогов, как по белорусскому сервису, так и по российскому, ведь следы часто уходят на территорию сопредельного государства.

Не только продает, но и покупает

Если вы продаете автомобиль, то также есть риск нарваться на "перекупа" под видом покупателя. Просто требуйте официального оформления сделки с регистрацией ее в ГАИ. Любой иной вариант может сулить проблемы, если ваш автомобиль пойдет гулять по рукам новых владельцев. Например, будут прилетать штрафы за превышение скорости или вовсе придется отвечать за чужое ДТП.

Bердикт

Главное, что нужно помнить, – только правильное оформление сделки и осмотр автомобиля с привлечением специалистов помогут чувствовать себя спокойно и дадут впоследствии возможность предъявить продавцу законные претензии, если таковые возникнут.

"Перекупы" были, есть и будут, да и автомобиль у них порой можно купить в неплохом состоянии – некоторые из них действительно достойно готовят авто к продаже, а не просто смахивают пыль, делают химчистку салона и маскируют следы ДТП. Во всех случаях нужно просто быть готовым к общению с такими продавцами: перед вами "спец" и "психолог" – значит, нужно руководствоваться правилом не верить красивым и убедительным на первый взгляд словам и все перепроверять.

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