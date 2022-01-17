Перечислены три простых способа отказаться от никотина, кофеина и алкоголя 8 17.01.2022, 15:05

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Придется взять себя в руки, но это того стоит.

Независимо от того, курите ли вы табак или используете вейпы, пьете кофе, энергетические напитки или небольшие дозы алкоголя, все эти привычки наносят вред вашему здоровью. Издание Men's Health подготовило пошаговый план, который поможет от них избавиться. Конечно, придется взять себя в руки, но это того стоит.

Вейперы вдыхают пары жидкого никотина, которые также как обычный табак быстро всасываются в кровь через легкие, пишет mk.ru.

«Большинство людей, которые хотят бросить курить сигареты, обычно заканчивают тем, что несмотря на все различные методики, просто в один прекрасный день оказываются от курения», — сообщил доктор медицинских наук, адъюнкт-профессор клинической психиатрии на горе Синай Эдвин Зальциц. Это верно и для вейпа. Просто будьте готовы к тому, что в течение нескольких дней возникнут симптомы отмены: головная боль и тяга к еде. Возникшую пустоту следует чем-то заполнить. Например, йогой.

И помните – на все нужно время. Вы можете сорваться и снова закурить. Но цель состоит в движении к лучшему, а не совершенству. Всегда можно снова попробовать «завязать».

На самом деле вы хотите не кофе, а дозу кофеина, который стимулирует выработку адреналина и дофамина. Кофе маскирует усталость, вы тянетесь к следующей чашке, когда действие предыдущей заканчивается. Если без него вы не чувствуете себя бодрым, возникли проблемы со сном или приступами тревоги, самое время отказаться от напитка.

Попробуйте ложиться на час или два раньше обычного, чтобы высыпаться. Следует учитывать длинный период полураспада кофе, поэтому нужно постараться не пить его после обеда.

Нужно установить реалистичную дату полного отказа от вредной привычки. Будь то курение или кофе. Примерно три-шесть месяцев. Чем он дольше, тем выше шансы на успех. Нагрузку надо снижать постепенно, чтобы избежать раздражительности и головных болей.

Восстановить силы без энергетического напитка поможет ранняя тренировка. Лучше, конечно, групповая. Это добавит ответственности.

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