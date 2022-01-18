«Не получается потратить даже 500 рублей» 6 18.01.2022, 9:49

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фото: ONLINER

Истории белорусов, которым не нужно много денег для счастья.

Поднажать и взять еще один проект, поискать более щедрого работодателя, рискнуть и открыть свой бизнес, чтобы зарабатывать больше, — такие цели ставят перед собой многие белорусы, и это нормально. Деньги делают жизнь ярче, и их «никогда не бывает достаточно». Или все же бывает? Мы попросили откликнуться читателей, которые комфортно чувствуют себя с небольшим доходом. Сумму строго не ограничивали, главным критерием было спокойное отношение к деньгам. И такие люди нашлись, пишет onliner.by.

«Для меня деньги не цель, а инструмент»

Андрею 37 лет, он живет в Минске и оформлен как ИП — доставляет по городу документы и мелкогабаритные грузы. Работает по 6—7 часов в день и зарабатывает в среднем 600—900 рублей, доход непостоянный.

Что важно, настроение Андрея от количества денег особенно не зависит. За съемное жилье ему платить не нужно (квартира досталась от родителей), а в остальном он научился жить максимально скромно. Восторга от шопинга не испытывал никогда.

— Мое главное правило — не делать пустых и необоснованных трат, каждую крупную покупку обдумывать. Можно даже сказать, что я составил себе список из 80—100 вещей и слежу, чтобы они были наличии. Например, из одежды мне нужно 5—6 пар обуви на разное время года, три пары джинсов, брюки, спортивные штаны, несколько кофт, белье, носки, три куртки, шорты, шапка и перчатки — в принципе, все.

Если вижу что-то на скидке и эта вещь мне подходит, то покупаю, но просто так из-за распродажи брать не буду. В секонды особо не хожу.

К «статусной» технике Андрей относится безразлично. Пользуется бэушным смартфоном за 100 рублей и уверяет, что телефон 8-летней давности его потребности полностью закрывает. Есть рабочий компьютер с интернетом и ноутбук без выхода в интернет, на котором он ведет бухгалтерию.

На «коммуналку» и интернет у Андрея уходит 80—150 рублей. На транспорт тратится минимально: мужчина обычно ездит на велосипеде, в том числе развозит на нем грузы. Еду обычно покупает готовую в кулинарии, причем старается приходить туда в последний час работы, чтобы получить скидку. Меню, говорит, получается вполне приличное — мясо, блинчики, сырники и т. д.

— С таким подходом у меня даже на развлечения остаются деньги. Могу в кино сходить, если какой-то фильм заинтересует, несколько раз в год бываю в театре или на концерте. Иногда встречаюсь с друзьями — но обычно мы сидим дома, не в кафе. Из поездок — люблю прокатиться на велосипеде по Беларуси. Этим летом объездил все замки, до коронавируса на велике ездил в Литву, Латвию. На Новый год организовал себе поездку в Гродно — провел в поезде новогоднюю ночь, погулял по городу и вернулся 1 января обратно.

Андрей признается: копить деньги у него особо не получается, но и цели такой не стоит. Если внезапно ломается какая-то крупная вещь, обычно выручают барахолки. В этом году он удачно нашел б/у стиральную машину за 200 рублей и заменил поломанный велосипед на транспорт чуть поновее — потратил 170 рублей.

Минчанин поделился с нами подробной калькуляцией своих расходов за два месяца, чтобы было понятнее, как он живет и на что тратится.

Доход в июле был чуть более 700 рублей. Расходы:

еда — 260 рублей (плюс 20 рублей на перекусы в процессе работы),

«коммуналка», интернет — 94 рубля,

средства гигиены и домашняя химия — 2 рубля,

одежда — 59 рублей (плюс 10 рублей ушли на ремонт),

б/у смартфон — 100 рублей,

ремонт и аксессуары для велосипеда — 170 рублей,

поездки в Мирский замок (электричка + велосипед), а также за грибами — 41 рубль,

проезд — 1,60 рубля,

защитные одноразовые маски — 1 рубль.

Доход в декабре составил более 900 рублей. Расходы:

еда — 296 рублей (плюс 35 рублей на перекусы в процессе работы),

«коммуналка», интернет — 145 рублей,

средства гигиены, домашняя химия — 12 рублей,

одежда — 52 рубля (плюс 15 рублей ушли на ремонт),

велосипед б/у и замок к нему — 185 рублей,

проезд на общественном транспорте — 48 рублей,

концерты, развлечения — 75 рублей,

стрижка — 7 рублей,

встреча Нового года (поездка в поезде и маршруткой назад) — 41 рубль,

подарки на Новый год подруге — 13,50 рубля.

В свое время белорус, кстати, успел пожить и поработать в Германии, куда поехал учиться по обмену. Зарабатывал там от 400 до 1000 евро, существенная часть денег уходила на съемное жилье. Домой вернулся из-за того, что не смог найти работу по профилю. Что интересно, уровень жизни у него был примерно одинаковый в Германии и Беларуси. В Минске доход ниже, зато есть свое жилье, поэтому так получается, что тратит белорус столько же.

Спрашиваем у Андрея, не хочется ли ему все же зарабатывать больше, чтобы не считать расходы и покупать вещи новыми?

— Очень редко такая мысль может посетить, если я вижу, что что-то крупное не могу купить прямо сейчас, а нужно копить какое-то время. Но в целом меня все устраивает.

Мне нравится, что я сам на себя работаю и график планирую. Для меня деньги — это не цель, а скорее инструмент для решения бытовых задач.

— Как относитесь к людям, у которых доход выше? Не бывает зависти?

— Если человек реально зарабатывает на чем-то стоящем, это вызывает у меня только уважение. Даже я сказал бы — нейтрально-положительное отношение. Но лично мне больших денег не нужно.

«К 39 годам убедилась, что счастье не в деньгах»

Марина живет одна с двумя детьми на 700 рублей в месяц — в общем-то, типичная ситуация для мамы в разводе. Отличие в том, что белоруске этих денег на все хватает. Покупая самые дешевые вещи на распродажах, она совершенно не чувствует себя несчастной.

— С расходами на детей отчасти помогает мне бывший муж, хотя я не подавала на алименты. Но самое главное, наверное, то, что мне не нужно платить за съемное жилье и не приходится содержать родителей — они у меня работающие пенсионеры. А еще нет таких расходов обременительных, как, например, выплаты по кредитам. Возможно, поэтому я ощущаю себя комфортно.

Белоруска не всегда умела жить на небольшие деньги. До второго декрета она работала администратором в отеле и зарабатывала вместе с чаевыми около $500. Потом решила поменять сферу и стала преподавателем английского, доход тоже был неплохим по меркам начинающего учителя.

Когда младшая дочка стала требовать больше внимания, Марине захотелось полностью переключиться на детей, и она перестала брать учеников. В деньгах потеряла, но жить хуже от этого не стала. Говорит, для этого просто нужно правильно планировать траты на себя и детей.

После оплаты «коммуналки», питания в школе старшего ребенка и кружков у Марины остается около 550 рублей. Их, по словам героини, хватает на то, чтобы покупать все необходимые продукты («Разве что зелени я бы добавила»), одежду на распродажах («Зимой я покупаю летние вещи, а летом — зимние»), косметику («Покупаю все самое дешевое, и меня устраивает»).

— Я покупаю то, что мне по карману, и, кстати, с большим удовольствием роюсь во всех этих «каруселях» с одеждой на распродажах. Из дешевого и качественного могу выделить вещи и косметику белорусских производителей. Недавно купила помаду за 4,99 рубля и очень довольна. Она красиво лежит на губах, сделана на основе масел и никак не напоминает мне о том, что дешевая.

Я не смотрю на себя в зеркало и не думаю: черт, какое же у меня все дешевое! На мое ощущение своей ценности никак это не влияет.

Недавно Марина устроила мегашопинг и потратила 80 рублей в «Миле». Для нее это существенные траты на красоту

Несмотря на то, что приходится экономить, героиня не устраивает забеги по магазинам за скидками. Считает, что это слишком энергозатратно и себя не оправдывает.

— Если встречается какая-то акция, например на кофе, который я очень люблю пить по утрам, могу купить его на скидке или маму прошу, а потом возвращаю деньги. Но тратить много времени на поиск дешевых вещей в магазинах я не буду. И вообще чаще всего выбираю доставку — так меньше лишних вещей в итоге покупаешь. Некоторые вещи заказываю из Китая, например, недавно купила совершенно прекрасный коврик в квартиру за 36 рублей. Иногда нахожу что-то в залежах старых вещей, которые покупала раньше и не использовала, а теперь нахожу им применение в квартире.

Дочерей Марина стрижет сама, маникюр себе делает тоже дома. В походах к косметологу вообще не видит смысла («Это какая-то пропаганда: навешают тебе лапши на уши, и ты ходишь и постоянно тратишь деньги»). Передвигается с детьми на общественном транспорте, хотя есть машина. Говорит, что от обслуживания авто отказалась «до лучших времен», но опять же это не делает ее несчастной.

— Есть ли все-таки вещи, которые вы не можете себе сейчас позволить, но очень хотите?

— Конечно, есть. Даже если у вас доход $5 тысяч, вы не можете себе купить все, что хочется, правильно? Наверное, у всех так. Но я как-то четко к 39 годам осознала, что для меня счастье точно не в деньгах. Были периоды в молодости, когда я могла при доходе намного выше страдать из-за того, что чего-то себе не могу позволить. А сейчас мне абсолютно хватает моих 700 рублей. Я могу даже кому-нибудь одолжить деньги и регулярно это делаю.

«Предпочитаю сохранять свои нервы и ресурсы»

Ирина пришла к философскому отношению к деньгам через очень непростую жизненную ситуацию. Три года назад у нее внезапно умер супруг, нужно было срочно выплачивать долги. Сумма оказалась довольно крупной (стоимость половины квартиры), поэтому белоруска устроила для себя режим строжайшей экономии. Зарабатывала неплохие деньги, но практически все откладывала.

— Сначала было очень трудно и непривычно, особенно когда ты привык пить кофе в кафе и вообще тратить деньги не задумываясь. Но я научилась жить почти без денег и привыкла к этому. Овсянка, яйца, овощи стоят совсем недорого, кофе можно купить на акции. Чтобы красиво одеваться, я пошла на курсы по шитью (швейная машинка дома уже была). Маникюр и стрижку делала через группу «ВКонтакте» у начинающих мастеров, которые ищут для себя моделей. В общем, опыт экономии получила бесценный. Когда денег нет, начинает усиленно работать мозг…

Прошло время, долг уже полностью выплачен, а привычка жить скромно у Ирины осталась. Сейчас она работает два раза в неделю по 3 часа. С загрузкой на полную ставку могла бы позволить себе многое, потому что специальность связана со сферой ИТ. Но, как оказалось, закрывать основные жизненные потребности можно с минимальной занятостью.

— Сейчас я предпочитаю сохранять свои нервы и ресурсы, и меня полностью устраивает такая ситуация. Я осознанно на это иду, мне важнее мое душевное равновесие. Да, можно набрать работы и круглосуточно ей заниматься, можно пойти в офис и тратить больше денег на одежду и ссобойки, но я не вижу в этом для себя смысла.

На основные расходы, включая «коммуналку», питание и транспорт, у Ирины уходит в месяц 300—500 рублей.

— У меня 2-комнатная квартира, я плачу за нее не более 100 рублей. На продукты по-прежнему трачу немного, хотя, конечно, уже не только овсянкой с яйцами питаюсь. Из мяса покупаю куриное филе, делаю плов, например, или покупаю фарш и готовлю суп с фрикадельками. Но я одна живу, вы поймите, мне много еды не надо.

Могу и побаловать себя чем-то, но больше 500 рублей в месяц у меня тратить все равно не получается.

Ирина по-прежнему не в восторге от одежды, которая продается в торговых центрах. Считает, что качество вещей, которые она шьет сама, гораздо лучше и дизайн интереснее. Кроме того, одежду из натуральных тканей носить приятнее, нежели синтетику, которую в спешке обычно выхватываешь на распродаже.

Куртки и обувь героиня советует покупать на скидках в конце сезона, а тренажерный зал заменять обычными пробежками на улице. Это маленькие хитрости, которые позволяют тратить меньше в эпоху потребления.

— Нам просто привили эту идею, что надо обязательно, допустим, ходить в тренажерный зал. Но я выхожу на стадион и бесплатно бегаю, а еще вижу, что девочки стоят рядом и делают те же фитнес-упражнения, которые обычно люди выполняют в спортзале. Можно купить скакалку и вообще за три копейки позаниматься. И хобби тоже может быть недорогим: я, например, начала год назад рисовать картины красками. Сейчас много магазинов для художников: там продаются натянутые на картонки холсты (стоят 2—5 рублей). Мне рисование очень хорошо успокаивает нервы.

— А походить по салонам красоты, например, вам не хочется?

— Тут опять же работает маркетинг, мне кажется. Зачем идти в салон красоты, если маску можно сделать дома? Я иногда тоже задаю себе этот вопрос: может, пора уже назад возвращаться к нормальной жизни и привычным тратам? Но мне так понравилось не напрягаться, — смеется Ирина.

— А как же в кафе сходить? Заказать суши?

— Я могу себе позволить пойти в кафе, но меня это как будто больше не наполняет. В плане еды я знаю, что могу приготовить сама вкуснее. Суши раньше любила, но сейчас мне почему-то их не хочется. Иногда думаю: может, раньше было слишком много суеты? Ты все время бежишь, торопишься, работаешь, и у тебя нет времени и возможностей получить удовольствие по-другому.

Сейчас я могу просто выйти погулять по лесу, поспать подольше, почитать книгу, то есть я по-другому накапливаю свой ресурс.

Главная ценность для меня сегодня не деньги, а свободное время и комфорт. И, конечно, человеческое общение.

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