Ученые заметили странные процессы, происходящие в ядре Земли 3 18.01.2022, 9:52

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В результате наша планета будет напоминать Меркурий или же Марс.

Формирование Земли длилось очень долго и закончилось всего 4,5 миллиарда лет назад. После этого планета начала постепенно внутри остывать, о чем специалистам стало известно достаточно давно.

Об этом сообщает Science Alert.

На поверхности Земли, а также в атмосфере температура все время поднимается и опускается, но, несмотря на это, внутренняя ее часть продолжает достаточно активно охлаждаться. В данном случае специалисты говорят о расплавленном ядре планеты, которое во время своего вращения создает довольно мощное магнитное поле. Это щит огромного размера, который необходимый для того, чтобы защитить все живое на Земле.

Кроме того, специалисты добавляют, что мантийная конвекция, вулканизм, а также тектоническая активность помогают сделать глобальные температуры более стабильными. За счет этого на планете поддерживаются максимально комфортные условия для жизни.

Из-за того, что Земля внутри все время остывает, в результате это станет причиной того, что наша планета будет напоминать Меркурий или же Марс. В будущем остановится совершенно вся активность геологического характера, а ядро при этом окончательно затвердеет.

Проведенное специалистами исследование демонстрирует то, что все эти события могут начаться намного раньше, чем предполагалось. Между расплавленной мантией и железо-никелевым ядром находится минерал под названием бриджманит. Теплопроводность этого пограничного материала сказывается на том, что тепло быстрее начинает просачиваться сквозь ядро в мантию планеты.

Мотохико Мураками из Швейцарской высшей технической школы Цюриха вместе со своими коллегами создали в лабораторных условиях определенные условия. С их помощью удалось установить, как быстро бриджманит проводит тепло. Показатели оказались минимум в 1,5 раза выше, чем эксперты считали раньше.

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