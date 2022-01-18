Новым президентом Европарламента стала сторонница жестких мер против Лукашенко 18.01.2022, 14:23

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Роберта Метсола

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Роберта Метсола — первая женщина, занявшая этот пост.

Представительница Мальты Роберта Метсола избрана во вторник спикером Европейского парламента (ЕП). Трансляцию голосования вела на своем сайте пресс-служба ЕП, передает ТАСС.

Метсола была избрана в первом раунде. Она получила абсолютное большинство - 458 из 616 голосов евродепутатов, участвовавших в голосовании.

Ее соперницы Алис Ба Кунке (Швеция) и Сира Рего (Испания) получили соответственно 101 и 57 голосов. Четвертый претендент - польский депутат Косма Злотовский - в последний момент снял свою кандидатуру.

Победа в день рождения

Итоги выборов европейские парламентарии встретили овацией. Новому спикеру был преподнесен яркий букет цветов в честь избрания и дня ее рождения (она родилась 18 января).

До настоящего времени Метсола являлась первым заместителем главы Европарламента. После смерти 11 января прежнего спикера Давида Сассоли, она исполняла обязанности председателя.

В своем первом выступлении новый спикер обещала "защищать ценности демократии и правового государства" и бороться с "изоляционизмом и национализмом". "Мы должны сближать народы", - заявила она.

Первая женщина во главе Европарламента

Роберта Метсола - первая женщина во главе Европейского парламента за два десятилетия. В свои 43 года она стала также самым молодым спикером в истории этой ассамблеи.

Метсола родилась в городе Сент-Джулианс к северу от столицы Мальты - Валетты - 18 января 1979 года. Она получила степень доктора права в Университете Мальты. Была генеральным секретарем правоцентристского союза европейских студентов-демократов в 2002-2003 годах.

В Европарламенте, в состав которого она была избрана в 2013 году, представляет самую крупную фракцию - Европейскую народную партию, объединяющую христианско-демократические и консервативные политические движения.

Метсола и ее муж - финский депутат Укко Метсола - стали первой супружеской парой, представляющей разные государства в составе Европарламента. У них четверо детей.

Cторонница жестких мер против Лукашенко

Роберта Мэтсола занимает принципиальную позицию по ситуации в Беларуси. Она была одной из инициаторов первой резолюции ЕП, принятой в 2020 году, и активно поддерживает белорусское демократическое движение.

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