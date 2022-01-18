На российском рынке акций произошел крупнейший обвал с начала пандемии 18.01.2022, 19:36

Российские акции снижаются после безрезультатных переговоров с США и НАТО.

Индекс Мосбиржи обвалился ниже отметки 3400 пунктов и по состоянию на 15:02 мск опустился на 4,55% — до уровня 3398,21 пункта. В последний раз индекс Мосбиржи опускался ниже 3400 пунктов в марте 2021 года, передает РБК.

В течение дня снижение индекса достигало 5,82% — до 3353,14 пункта. В последний раз индекс Мосбиржи падал более чем на 5% по ходу торгового дня в начале пандемии, 15 апреля 2020 года.

Индекс РТС упал на 5,1%, до 1399,89 пункта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже по состоянию на 15:01 мск. В предыдущий раз значение индекса РТС опускалось ниже 1400 пунктов 4 февраля 2021 года. В ходе сегодняшних торгов индекс РТС опускался до 1380,29 пункта (-6,42%).

Российские акции дешевеют из-за роста геополитической напряженности. Продажи наблюдались на фоне сообщения The New York Times о том, что Россия начала вывозить из Украины семьи своих дипломатов. «Неудачные переговоры России и США по вопросам европейской безопасности вместе с санкционными угрозами со стороны Запада обеспечили масштабный отток инвесторов. Многие участники рынка поспешили сократить риски и выйти из ценных бумаг», — указывают аналитики «БКС Мир Инвестиций».

Кроме того, падение индекса МосБиржи с уровня исторических максимумов во вторник уже превысило 20%, подсчитали аналитики. Это важный рубеж для многих трейдеров, так как считается, что он отделяет рынок акций от перехода в «медвежью» фазу, отмечают эксперты «БКС Мир Инвестиций».

Падение усилилось после окончания переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Российские индексы продолжили снижение, так как инвесторы продолжали распродавать бумаги, не получив обнадеживающих геополитических новостей, считает Елена Кожухова из «Велес Капитала». Инвесторы проигнорировали повышение нефтяных котировок до максимума более чем за семь лет. Сегодня цена нефти Brent превысила $88 за баррель впервые с октября 2014 года. Многолетних пиков нефтяных цен в текущей ситуации явно недостаточно для возвращения рынка акций к росту. Краткосрочная перепроданность российских индексов сохраняется, оставляя покупателям потенциал для отскока при улучшении фундаментальных сигналов, отмечает эксперт.

В лидерах снижения на Московской бирже по состоянию на 15:39 мск оказались акции VK, потерявшие почти 10% стоимости. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 9,4%, а привилегированные — на 8,8%. Акции «Петропавловска» и АФК «Система» упали почти на 9%.

Российский рынок акций тянут вниз геополитические страхи, и для того, чтобы эти эмоциональные распродажи завершились или хотя бы приостановились, нужны сигналы о нормализации отношений с Западом, говорит старший трейдер «Альфа-Капитала» Владислав Силаев. Однако пока дипломаты с обеих сторон хранят молчание, а инвесторы на фондовом рынке спасаются от рисков бегством из активов, добавил эксперт.

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