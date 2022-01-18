Грызлов рассказал о помощи россиянам Дудникову и Сапеге в Беларуси 1 18.01.2022, 22:01

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Борис Грызлов

«Спасет» ли новый посол РФ в Беларуси своих соотечественников?

Посольство РФ в Минске окажет российским гражданам Егору Дудникову и Софье Сапеге, а также другим соотечественникам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях в Беларуси необходимую поддержку. Об этом заявил новый посол России в республике Борис Грызлов.

«Помощь гражданам нашей страны, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — это одна из важных задач посольства. <...> Существует единый целостный подход, реализуемый в отношении всех наших граждан: речь о предоставлении правовой защиты их законных прав и интересов, обеспечении справедливого правосудия, соблюдении международных договоренностей, другой посильной помощи. Этими принципами мы и будем руководствоваться», — сказал Грызлов в интервью ТАСС, опубликованном 18 января.

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