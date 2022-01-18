закрыть
18 января 2022, вторник, 22:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Грызлов рассказал о помощи россиянам Дудникову и Сапеге в Беларуси

1
  • 18.01.2022, 22:01
  • 2,346
Грызлов рассказал о помощи россиянам Дудникову и Сапеге в Беларуси
Борис Грызлов

«Спасет» ли новый посол РФ в Беларуси своих соотечественников?

Посольство РФ в Минске окажет российским гражданам Егору Дудникову и Софье Сапеге, а также другим соотечественникам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях в Беларуси необходимую поддержку. Об этом заявил новый посол России в республике Борис Грызлов.

«Помощь гражданам нашей страны, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — это одна из важных задач посольства. <...> Существует единый целостный подход, реализуемый в отношении всех наших граждан: речь о предоставлении правовой защиты их законных прав и интересов, обеспечении справедливого правосудия, соблюдении международных договоренностей, другой посильной помощи. Этими принципами мы и будем руководствоваться», — сказал Грызлов в интервью ТАСС, опубликованном 18 января.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч
Надо поговорить
Надо поговорить Андрей Санников
Конец основному поставщику валюты в Беларуси
Конец основному поставщику валюты в Беларуси Артем Черников
Сплошные хрипы
Сплошные хрипы Ирина Халип