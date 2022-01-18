В Витебске россиянин закурил в такси, а после замечания избил и ограбил водителя 1 18.01.2022, 22:13

Пассажир был пьян.

Пьяный пассажир напал на таксиста в Витебске. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УВД.

26-летний житель Смоленской области приехал в Витебск в гости к своей подруге. После застолья они вызвали такси, чтобы продолжить отдых в другом районе областного центра. На улице 1-й Пролетарской молодой человек закурил в салоне авто, а после того, как водитель сделал ему замечание, начал избивать таксиста.

Уходя с места преступления, нетрезвый пассажир забрал из салона авто часть выручки и деньги, которые должен был отдать за проезд.

Сотрудники милиции задержали россиянина. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».