В Витебске россиянин закурил в такси, а после замечания избил и ограбил водителя

В Витебске россиянин закурил в такси, а после замечания избил и ограбил водителя1
- 18.01.2022, 22:13
Пассажир был пьян.
Пьяный пассажир напал на таксиста в Витебске. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УВД.
26-летний житель Смоленской области приехал в Витебск в гости к своей подруге. После застолья они вызвали такси, чтобы продолжить отдых в другом районе областного центра. На улице 1-й Пролетарской молодой человек закурил в салоне авто, а после того, как водитель сделал ему замечание, начал избивать таксиста.
Уходя с места преступления, нетрезвый пассажир забрал из салона авто часть выручки и деньги, которые должен был отдать за проезд.
Сотрудники милиции задержали россиянина. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело.