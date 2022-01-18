В Госдепе США назвали прибытие российских войск в Беларусь «чрезвычайно опасным» 18.01.2022, 23:35

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Российские войска прибыли в Беларусь в прошедшие выходные.

На брифинге в Госдепартаменте США во вторник 18 января обсуждался факт прибытия российских войск в Беларусь в прошедшие выходные. В Госдепе назвали предстоящую совместную проверку сил реагирования Беларуси и России демонстрацией силы.

«Это не учения и не обычное передвижение войск. Это демонстрация силы, призванная создать ложный предлог для кризиса, поскольку Россия планирует возможное вторжение. И давайте проясним: это чрезвычайно опасно. Сейчас мы находимся на этапе, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украину», — сказано в пресс-релизе.

Сообщается также, что утром 18 января состоялся разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова — они договорились о встрече в Женеве после того, как Блинкен проведет переговоры в Киеве и Берлине. Визит в Киев запланирован на среду 19 января. В четверг госсекретарь встретиться в Берлине с представителями правительства Германии.

Напомним, российские войска прибыли в Беларусь в прошедшие выходные в рамках масштабной проверки сил реагирования. По словам госсекретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича, это мероприятие было согласовано в конце 2021 года. Кроме того, Александр Лукашенко 17 января анонсировал проведение учений «Союзная решимость», в рамках которых российские и белорусские войска отработают противостояние Польше, Украине и странам Балтии.

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