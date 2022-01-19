В Дании нашли изысканное золотое украшение возрастом 1700 лет 19.01.2022, 9:36

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Шедевр изготовлен из куска золота длиной 93 см.

Дэн Кристенсен, металлоискатель-любитель, обнаружил в поле удивительное золотое шейное кольцо весом колоссальные 446 граммов, сообщает nv.ua.

Музей Юго-Западной Ютландии назвал это украшение, найденное недалеко от Эсбьерга в материковой части Дании, «шедевром почти божественного качества».

Археологи считают, что это своеобразное ожерелье датируется периодом примерно 1400−1700 лет назад и относится к германскому железному веку, периоду, охватывающему 400−800 годы нашей эры в Северной Европе.

Украшение изготовлено из куска золота в форме стержня длиной 93 см. Круглое сечение наиболее узкое в центре и утолщается к концам. Его ширина составляет 21 см в самом широком месте.

В сообщении Музея Юго-Западной Ютландии добавлено, что стержень затем был согнут в форме кольца, так что примерно одна треть толстых концов перекрывается. Эта перекрывающаяся часть имеет толстое тиснение в виде полумесяца. На каждом конце вырезан ряд плоских золотых бусин, тогда как по мере того, как стержень начинает сужаться к центру, серповидный узор сменяется небольшим аккуратным узором из борозд. Сзади, между перекрывающейся частью кольца, припаяна тонкая пластина.

В целом получается элегантный «шедевр почти божественного качества». На сегодня в Дании найдено всего десять подобных ожерелий с чеканным узором. Последняя находка — одна из самых красивых: припаянная пластина и фриз из плетеной золотой проволоки делают ее очень необычной.

Археологи считают, что ожерелье было намеренно спрятано его владельцем, а не подношением богам. Так называемые «подношения по обету» в этом районе обычно делались на заболоченных территориях, и, поскольку поблизости есть заболоченные земли, это, кажется, указывает на то, что целью владельца закапывания ожерелья было не умилостивить богов или добиться от них благосклонности.

«При жертвоприношении предметов в то время это обычно происходило в заболоченных местах, болотах и? тому подобном. Мы знаем, что рядом с местом открытия существовало большое болото, поэтому, если бы оно было принесено в жертву богам, оно должно было быть расположено там», — сказал Клаус Февейл, куратор Музея викингов .

Февейл также считает, что золотое кольцо на шею никогда не перемещали после того, как его закопали, потому что оно находится в отличном состоянии и сохранило свою форму, несмотря на то, что чистое золото податливо.

«Золото такое чистое и, следовательно, такое мягкое, что кольцо не смогло бы сохранить свою форму так хорошо, как сейчас, если бы его перемещали с помощью инструментов», — сказал он.

Ожерелье Эсбьерга, скорее всего, было закопано под домом владельца, что было временной мерой, чтобы спасти драгоценность во время нападения врагов.

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