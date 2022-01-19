«Тело не отдают, хотят закопать как бомжа» 1 19.01.2022, 10:58

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Русланбек Жубаназаров

История жителя казахстанского Актобе.

Семья Жубаназаровых из Актобе 12-й день не может получить тело сына из морга. 30-летний Русланбек Жубаназаров был застрелен 7 января во время антиправительственных демонстраций. Сотрудники морга ссылаются на письмо от полиции, согласно которому тело покойного надлежит выдать начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства. В отдел ЖКХ для захоронения, как правило, отдают тела умерших без постоянного места жительства и не имевших родственников. В полиции на недоумение родителей Русланбека ответили коротко: «Ваш сын — террорист. Его тело не выдается». Корреспондент «Азаттыка» поговорила с семьей погибшего и узнала подробности дела «террориста».

«ЕСТЬ ПРИКАЗ СТРЕЛЯТЬ ПО ВСЕМ, КТО НЕ ПОДЧИНЯЕТСЯ!»

Семья погибшего 30-летнего Русланбека Жубаназарова живет в селе Монке би Шалкарского районе Актюбинской области. Село расположено вдоль железнодорожных путей, и его здешние больше знают как станцию Кайыр. На окраине села в старом доме до недавних пор жила скромная семья Жубаназаровых из трех человек. Сейчас там остались убитые горем родители — Буркит и Кулсим Жубаназаровы. Их младшего сына Русланбека убили во время митингов, а потом признали «террористом».

Буркиту Жубаназарову осталось два года до пенсии. Он работает охранником на щебеночном заводе в соседнем селе. Ездит на работу вахтовым методом и зарабатывает 70 тысяч тенге в месяц. Кулсим Жубаназарова вышла на пенсию раньше мужа — как многодетная мать. Она вспоминает, что растила детей, продавая бананы в проезжающих мимо станции поездах, а у мужа тогда не было работы.

Так живет большинство семей в селе Монке би. Женщины зарабатывают на жизнь, предлагая пассажирам готовую еду и продукты. Но сейчас Кулсим не может, как раньше, садиться на поезд, выходить через три-четыре станции, а на обратном пути опять торговать: на это уже нет ни сил, ни здоровья.

— В селе много безработных. Мой сын окончил «нефтяной» колледж, но всё равно сидел без работы. Он ремонтировал дома, подрабатывал грузчиком. Вечером 6 января ему позвонил друг из Актобе, сказал, что есть «шабашка». Он сел в такси и уехал в город. Русланбек хотел подзаработать немного денег и купить подарок сыну на Новый год. Внук живет в Темирском районе. Моя невестка оттуда. Они с сыном не поладили и развелись, когда внуку было четыре месяца, — говорит Кулсим Жубаназарова.

По словам матери, 6 января в десять вечера Русланбек доехал до Актобе, зашел домой к сестре, оставил у нее сумку с вещами, а потом с другом уехал в центр. Больше родные его не видели.

Позже родственники узнали, что Русланбек вместе с друзьями в последние часы митинга пошел на площадь, а когда полиция начала разгонять людей, убежал во двор соседнего дома. В разбегающейся толпе друзья потеряли его из виду.

В этот день силовики разогнали митинг, который к тому дню продолжался четвертый день. Были сообщения, что около 200 человек с площади повезли в полицейский участок. Ближе к утру полиция начала стрелять по демонстрантам резиновыми пулями и применила слезоточивый газ. От грохота и криков жители соседних домов провели ночь без сна.

Примерно в четыре часа утра перед домом 27,A на проспекте Абулхаир-хана жители увидели труп человека и вызвали скорую. Там лежал Русланбек Жубаназаров. 7 января после обеда родственники Русланбека нашли его в морге.

Тяжелую весть первым из семьи услышала сестренка Русланбека Жайнагуль.

— Ответивший на звонок сотрудник морга сообщил: «Русланбека Жубаназарова доставили 7 января ближе к утру со двора недалеко от площади. Рост — 179 см. Пуля пробила грудную клетку». Вся в слезах добралась до морга, но там сказали, что без разрешения полиции показать не могут. Три дня ходила возле морга. Брата не показывали. Когда поняли, что здесь ничего не получится, поехали в полицейский участок. Сотрудник полиции, представившийся Бериком Бисекеновым, сказал: «Жубаназаров — террорист. Тело не выдается. Расходитесь по домам! Иначе и вас расстреляем. У нас есть приказ стрелять по всем, кто не подчиняется», — рассказала Жайнагуль Буркиткызы.

Три дня сотрудники морга на требования родных выдать тело Жубаназарова отвечали отказом, ссылаясь на письмо следователя полицейского отдела № 1 Астанинского района А. Мырзагулова. В письме, направленном в республиканское государственное коммунальное предприятие судебной экспертизы на имя Д. Габдульмулинова написано: «После экспертизы тело выдать начальнику жилищного-коммунального хозяйства А. Танкиеву». То есть полиция решила похоронить Жубаназарова в траншее, предназначенной для людей, у кого нет ни родственников, ни постоянного места жительства.

Мать Русланбека умоляла сотрудников морга выдать тело, даже если в справке о смерти напишут, что он умер от аппендицита.

— Тело не выдали. 6 января вечером он поехал в город, и на следующий день в четыре утра его убили. Как человек всего за шесть часов может стать террористом? Он никогда не молился, судимостей не было, не стоял на учете правоохранительных органов. Если бы он и вправду был террористом, в тот же день приехали бы полицейские и обыскали дом, — говорит Кулсим Жубаназарова.

Родные до сих пор не знают, похоронили Русланбека в итоге или тело всё еще лежит в морге.

«ЕСЛИ ПОХОРОНИЛИ, ПУСТЬ РАСКОПАЮТ!»

В село Монке би корреспондент Азаттыка поехала 16 января. В тот день в доме Жубаназаровых было много людей, приехавших отовсюду, чтобы выразить соболезнования. Сосед Кудайберген Оспан описывает погибшего как «тихого, безобидного парня».

— Возможно, Русланбека убили полицейские. А потом, чтобы скрыть свое преступление, включили его имя в список террористов, — предполагает мужчина.

Соседка Улболсын Аитова, похоже, тоже не верит, что скромный парень Русланбек вдруг стал террористом.

«Мы давние соседи, Русланбек всегда отзывался на помощь. 6 января был в селе, а вечером узнала, что по делам уехал в город», — вспоминает она.

Буркит и Кулсим воспитали шестерых детей. Четыре дочери вышли замуж. Старший из сыновей Ерасыл тоже женат. Он живет в селе Монке би по соседству с родителями. Корреспондент Азаттыка приехала в село ранним утром на поезде. Когда она зашла домой к Жубаназаровым, Ерасыл сидел возле матери и держал ее за руку.

«Құлыным-ау» («Жеребенок мой») из уст матери, оплакивающей своего сына, звучит по-особенному скорбно. Кулсим не видела тело сына и отказывается верить, что он мертв. Родные говорят, что женщина днем и ночью при малейшем звуке из двери вскакивает с места в надежде, что сын вернулся домой.

Родные Русланбека Жубаназарова посмотрели все видео с митингов, которые нашли в Сети, но ни на одном кадре не увидели своего сына.

14 января аким Актюбинской области Ондасын Оразалин на пресс-конференции утверждал, что митинги в городе обошлись без человеческих жертв.

«Я знаю, что рано или поздно буду отвечать перед Богом. У меня тоже сердце кровью обливается. У нас не было бунта, как в других регионах», — говорил аким. Слова главы области, который хотел «остаться в истории как аким, который провел спецоперацию без кровопролития», возмутили родителей Русланбека Жубаназарова, которые с 7 января не могут забрать тело сына из морга и похоронить.

— Аким Актюбинской области Ондасын Оразалин дает интервью о том, что человеческих жертв не было и что митинг прошел без кровопролития. Почему он врет? Разве мой сын не человек? Кровь пролилась! Одна семья распалась. Аким еще говорит, что теракта не было. Если теракта, бунта не было, почему моего сына называют террористом? Его вина только в том, что он вышел на улицу во время комендантского часа. Разве за это можно стрелять?! Мало того что моего сына назвали террористом, теперь хотят похоронить его вместе с бездомными людьми. У меня есть два требования к власти: пусть вернут тело моего сына. Если похоронили, то пусть раскопают и вернут! Второе: требую наказать всех, кто причастен к его смерти! — заявил отец Русланбека Буркит Жубаназаров.

Азаттык запросил информацию о гибели Руслана Жубаназарова в департаменте полиции Актобе. В пресс-службе полиции объяснили, что для передачи сведений в СМИ ей нужно получить разрешение прокуратуры, мол, поэтому ответы направлены в надзорный орган. В областной прокуратуре заявили, что никаких писем от департамента полиции не поступало.

Газовые протесты, начавшиеся 2 января в Жанаозене, подхватили и в Актобе. Массовые протесты против повышения цен вылились в политический митинг и закончились жестким разгоном. Толпа пыталась захватить здание акимата Актюбинской области. Полиция стреляла в людей резиновыми пулями и применила слезоточивый газ. Сообщений о применении огнестрельного оружия не было.

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