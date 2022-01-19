Борис Джонсон публично извинился перед королевой Елизаветой II за вечеринку во время траура 8 19.01.2022, 17:51

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Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании сожалеет о том, что это произошло.

Борис Джонсон публично принес свои извинения перед Букингемским двором и королевой Елизаветой II за вечеринку, которая состоялась на Даунинг-стрит во время национального траура по принцу Филиппу, в апреле 2021 года, сообщает tsn.ua.

Бывший директор по связям с общественностью Бориса Джонсона - Джеймс Слак - устроил прощальную вечеринку в честь своего ухода с должности 16 апреля, которая превратилась в "громкую пьянку", а это происходило в ночь перед похоронами мужа королевы Елизаветы II.

Премьер-министр публично извинился перед королевой во вторник перед камерами в Мемориальной больнице Финчли на севере Лондона.

"Я глубоко и горько сожалею о том, что это произошло", — сказал он. "Я могу только повторить свои извинения как перед Ее Величеством, так и перед страной за допущенные ошибочные суждения, за которые я несу полную ответственность", - заявил Джонсон.

Ранее официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона заявил в прошлую пятницу: "Очень прискорбно, что это произошло во время национального траура, и Даунинг-стрит принес извинения дворцу. Вы слышали от премьер-министра на этой неделе, что он признал, что Даунинг-стрит должен соответствовать самым высоким стандартам и брать на себя ответственность за то, что мы не сделали правильно. Мы принесли извинения дворцу", - говорится в заявлении.

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