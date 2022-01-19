Как Россия бросает своих в Беларуси 19.01.2022, 23:25

Дмитрий Попов

Политзаключенные россияне не получают реальной помощи от «родного» правительства.

В белорусских застенках отбывают наказание и находятся в СИЗО в общей сложности свыше 450 россиян. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные посольства РФ в Минске.

Как минимум 11 человек из общей массы преследуются по политическим мотивам в связи с протестами, которые начались в стране в августе 2020 года после выборов президента. Семеро уже осуждены и отбывают наказание.

Россияне получают жестокие приговоры по абсурдным обвинениям. Так, Дмитрий Попов лишен свободы на 16 лет. Он проходит по делу блогера Сергея Тихановского по обвинению в организации массовых беспорядков.

Еще до суда Попов обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой-требованием лишить его российского гражданства. За год пребывания в СИЗО Дмитрия единственный раз посетил российский консул. По свидетельству самого сидельца, его пытали, но дипломат и пальцем не пошевелил, чтобы облегчить участь соотечественника.

«Я больше года ждал, что Россия своих не бросает, как неоднократно говорил Владимир Путин. Оказалось, что это совсем не так. На своих у России избирательная слепота. Вступаются лишь за тех, помощь которым может принести политические очки руководству России», – написал Дмитрий Попов (цитата по Радио Свобода).

Попов, к сожалению, далеко не исключение. 21-летнего россиянина Егора Дудникова приговорили к 11 годам лишения свободы за «разжигание социальной вражды». Вся вина Егора в том, что он как актер-любитель озвучивал видеоролики для оппозиционных ресурсов.

Несколько россиян находятся в ожидании приговора.

«Вся бравада про русский мир, где своих не бросают ни в каких ситуациях, превращается в пустой звук»

У нас нет подробной разбивки, которая позволяла бы с точностью установить, кто из россиян и за что находится в заточении в Беларуси, признался в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» руководитель правовых программ Московской Хельсинкской группы (МХГ) Роман Киселёв. По его словам, есть ряд дел, по которым либо крайне мало информации, либо вообще нет доступа к человеку. «Это лукашенковские потемки, где с людьми может твориться всё что угодно, – добавил он. – Это, пожалуй, главная проблема. Страна полузакрытая, нужную информацию клещами не вытянуть. Вот про Антона Лысова нам стало известно только благодаря случайно обнародованной переписки с ним в СИЗО».

Роман Киселев рассказал также, что правозащитники пытались общаться по проблемам осужденных в Беларуси россиян с представителями правительства РФ. «Увы, как можно понять, у российских властей нет политической воли заниматься этим вопросом. А раз нет воли, то и государственный аппарат бездействует или пробуксовывает. Наши коммуникации с МИДом и МВД тоже ни к чему положительному не привели. Более того, по другим каналам стало известно, что российские дипломаты в Беларуси (в Минске есть консульский отдел при посольстве РФ – В.В.) не получают достаточного ресурса для работы в этом спектре. Поэтому, например, Даниил Чемоданов отсидел весь срок, ни разу не увидев консула».

Все-таки Россия имеет в Беларуси особое влияние, заметил руководитель правовых программ МХГ. Как ему представляется, Москве не составило бы большого труда договориться с Минском по поводу судеб своих сограждан. «Думаю, что здесь даже нет предмета для какого-то серьезного торга, – уточнил он. – Достаточно одного росчерка пера Лукашенко … Но, к сожалению, в этом направлении ничего не делается». Поэтому вся бравада про “русский мир”, где своих не бросают ни в каких ситуациях, превращается в пустой звук, резюмировал Роман Киселев.

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