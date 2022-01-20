Деньги Лукашенко нашли в Монголии 5 20.01.2022, 8:57

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Крупные суммы отмывались через схемы в этой стране и отправлялись в офшоры.

6 ноября 2020 года ЕС, Швейцария и США заморозили активы и счета 59 человек по всему миру, включая Александра Лукашенко, его сына и подельников. Впоследствии выяснилось, что сеть Лукашенко по отмыванию денег отправляла крупные суммы денег через Монголию в офшорные компании в Эстонии и Доминиканской Республике, пишет EU Reporter (перевод — centralasia.media).

У Лукашенко было несколько валютных «дойных коров», - отмечает издание. Одним из них был БелАЗ, производитель большегрузных автомобилей и оборудования, используемых в горнодобывающей промышленности. Белорусская государственная компания БелАЗ продает грузовики и другую продукцию через своего официального дилера United Belaz Machinery в Монголии.

Акционерами United Belaz Machinery ранее были Отгонжаргал Мойл, гражданин Монголии и Владимир Геннадьевич Япринцев из Беларуси. Япринцев - трехкратный чемпион мира по самбо. Он обнародовал свою дружбу с Халтмаа Баттулгой, президентом Монголии. Они познакомились благодаря взаимной любви к самбо в середине 1980-х годов и создали совместное предприятие в Монголии.

Отгонжаргал Мойл — бывший личный помощник Баттулги. Она была акционером двух его компаний «Тумэн Хишигтэн» и «Баялгын Хувь». Отгонжаргал сейчас является высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов Генеральной прокуратуры Монголии.

United Belaz Machinery имеет дочернюю компанию в Монголии, United Belaz Machinery Investment Company. Ее подозревают в отмывании денежных сумм для Лукашенко под видом продажи майнингового оборудования в Монголии.

Право собственности на United Belaz Machinery пара передала Meress, компании, зарегистрированной в Эстонии, и Blustait, в Доминиканской Республике.

Предполагается, что бенефициарные владельцы этих офшоров связаны с Лукашенко.

Дела United Belaz Machinery тщательно охраняются. Утверждается, что его прибыльные дилерские центры присуждаются только тем, кто связан с самыми высокими уровнями режима Лукашенко и страны, в которой он продает оборудование, в данном случае Монголии.

Роль эстонских и доминиканских компаний и то, какие средства доходят до них, требует дальнейшего расследования не только в Монголии, но и со стороны международных правоохранительных органов.

ProPublica опубликовала резкий отчет «Страна, изгнавшая McKinsey», в которой подробно рассказывается о предполагаемой коррупции, связанной со схемой строительства железной дороги в Монголии, и о создании фиктивного технико-экономического обоснования. Баттулга, тогдашний министр дорог, транспорта и городского развития, и его советник Чулуунхуу Ганбат были замешаны в этом. Отгонжаргал Мойл, первоначальный акционер дилерского центра БелАЗ, также была привлечена в качестве компаньона Баттулги.

После избрания Баттулги президентом и последующего ухода генерального прокурора и главы антикоррупционного ведомства, расследовавших дело, расследование и перспективы каких-либо преследований закончились.

В ходе железнодорожного расследования утверждалось, что Отгонжаргал Мойл переводила миллионы долларов США наличными на счета компаний и фондов, связанных с Баттулгой. Что было непонятно, так это то, как человек с довольно скромным достатком и не большим публично декларируемым доходом имела доступ к крупным суммам наличных денег. Это было связано с БелАЗом? Опять же, мы не узнаем, пока это должным образом не рассмотрят монгольские и международные правоохранительные органы.

Отгонжаргал Мойл — жена Бена Мойла, основателя и бывшего директора телеканала C1, который контролируется Баттулгой, и часто совершает нападения на своих местных политических оппонентов. Бен Мойл — гражданин Великобритании.

Остается надеяться, что Отгонжаргал не получила британское гражданство, так как по монгольскому законодательству двойное гражданство запрещено. В Монголии работа в качестве государственного служащего, особенно в правоохранительных органах, считается «специальной службой» и имеет более высокую планку соответствия.

United Belaz Machinery поставила государственной шахте «Багануур» четыре угольных грузовика, четыре самосвала и бульдозер. Он получил 18,6 млрд тугриков от Банка развития Монголии на реализацию проекта по расширению дробильно-погрузочного комплекса, который так и не был оплачен.

В общей сложности 35 единиц оборудования БелАЗ на сумму 27 миллиардов тугриков было поставлено на Эрдэнэт, еще один государственный медный рудник. Документы якобы были сфальсифицированы, а Белаз подозревается в сговоре с руководством завода.

Было ли давление и влияние Баттулги за этими сделками, которые также включали цены выше рыночных? Если это так, для него есть неудобные вопросы, чтобы ответить. Злоупотребление властью и предпочтение конкретного поставщика являются уголовными преступлениями в соответствии с законодательством Монголии.

Свидетельства убедительно говорят о существовании глобальной сети активов и предприятий, связанных с отмыванием денег через Монголию для Лукашенко.

Межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ранее критиковала Монголию за отмывание денег и включила страну в свой «серый список» стран с недостатками в своих системах, которые необходимо более тщательно отслеживать. Сейчас требуется тщательное расследование возможного отмывания денег президентом Монголии и высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов.

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