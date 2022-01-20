В Польше ветер переворачивает фуры: ураган идет в Беларусь? 2 20.01.2022, 12:02

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Синоптики рассказали о погоде в конце этой недели.

В начале недели Польшу накрыл шквальный ветер, который даже перевернул фуры. Теперь он, кажется, прилетел в Беларусь. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.

Ураган в Польше

Недавно по всей Польше объявили штормовое предупреждение. Из-за падения деревьев и обрыва линий без электроснабжения остались более 50 тыс. человек. Были сообщения о сорванных элементах крыши или всей кровли, передает RMF24. Кроме того, из-за непогоды несколько человек попали в больницы.

А под Варшавой шквальный порыв опрокинул фуру.

Напомним, что 14 января и белорусам было сложновато: некоторые показывали чудеса уворачивания от крыш.

А 17 января из-за непростых погодных условий в Национальном аэропорту Минск со взлетно-посадочной полосы выкатился пассажирский самолет.

Оранжевый уровень опасности в Беларуси

На 20 января белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности по большей части страны из-за юго-западного ветра порывами до 15-20 м/с.

МЧС предупредил белорусов, что возможно возникновение таких чрезвычайных ситуаций, как дорожно-транспортные происшествия, увеличение нештатных ситуаций на системах жизнеобеспечения и энергетики, пожаров в жилых домах, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падение деревьев, происшествия на водных объектах.

В целом 20 января синоптики прогнозируют облачно с прояснениями. Во многих районах кратковременные осадки (снег, мокрый снег), слабая метель. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Максимальная температура воздуха -2.. +2°С.

Что ждать 21-22 января?

Как передает Белгидромет, 21-22 января погодные условия будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося с Финского залива на Московскую область России. Будет преобладать облачная погода.

21 января временами пройдет снег; местами ожидается метель, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью -3..-8°С, днем 0..-6°С.

22 января временами по стране прогнозируется снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, северный порывистый. Температура воздуха ночью -3..-10°С, днем -1..-7°С.

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