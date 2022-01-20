Саудовскую Аравию засыпало снегом

Саудовскую Аравию засыпало снегом1
- 20.01.2022, 9:53
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В стране зафиксирована самая низкая температура за 30 лет.
На севере Саудовской Аравии зафиксировал резкое понижение температуры воздуха до минус 6 градусов. В некоторых регионах выпал снег. Об этом сообщает Национальный центр метеорологии Саудовской Аравии, пишет ТАСС.
Отмечается, что это самая низкая температура в стране за последние 30 лет. Морозы были зафиксированы в северных районах Эль-Курайят и Арар. А в Турайфе заморозки сопровождались обильным снегопадом.
Синоптики сообщают, что аномальный холод в северной части страны продержится до конца недели.
Тем временем, согласно Bloomberg, Кувейт становится непригодным для жизни. За несколько недель до пика жары в 2021 году температура впервые преодолела отметку в 50 градусов Цельсия.