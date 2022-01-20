На юге Египта ученые нашли десятки необычных мумий 20.01.2022, 10:02

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Внимание исследователей привлекли маски и ожерелье.

Археологи из египетско-итальянской миссии обнаружили к западу от египетского города Асуан семейную гробницу, высеченную в скале, сообщает nv.ua.

В погребальном сооружении им удалось найти 20 хорошо сохранившихся мумий греко-римского периода.

По словам Мостафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета древностей, недавно обнаруженная греко-римская гробница состоит из двух частей: одной надземной (сделанной из песчаника и сырцового кирпича), а другой — высеченной в скале. Гробница под названием AGH032, датируется греко-римским периодом, но она была разграблена грабителями в древности.

Миссия, возглавляемая Патрицией Пьячентини, профессором египетской египтологии и археологии Миланского государственного университета, и Абделем Монеймом Саидом, генеральным директором Департамента древностей Асуана и Нубии (SCA), работает в районе мавзолея Ага-хана с 2019 г., где ранее было обнаружено 300 гробниц, датируемых 6 веком до нашей эры — 4 веком нашей эры.

Наряду с греко-римскими гробницами были обнаружены и другие интересные археологические находки, в том числе столы для жертвоприношений, каменные панели, покрытые иероглифами, медное ожерелье с выгравированным греческим текстом и имя Никострат на табличке рядом с ним.

Кроме того, в греко-римской гробнице также было найдено несколько деревянных статуй птицы Ба и части цветного картона. Цветной картон использовался в Египте для изготовления погребальных масок. Картон включает оштукатуренные слои волокна или папируса, достаточно гибкие для формования во влажном состоянии. Этот метод использовался в погребальных мастерских для изготовления масок или панелей, которые покрывали части мумифицированного тела.

Территория явно использовалась для ритуальных церемоний, скорее всего, как место для жертвоприношений или посвящений. У восточной стены гробницы, была найдена мумия мужчины. Исследователи полагают, что этот человек по имени Никострат был владельцем медного ожерелья с выгравированным греческим текстом.

В 2019 году на том же участке была обнаружена греко-римская гробница AGH026, в которой было найдено 45 новых мумий. Эти мумии были подвергнуты радиологическому сканированию для определения возраста, пола и болезней. Результаты показали, что 30% мумий были детьми в возрасте от 0 до 10 лет.

Тот же процесс был использован для мумий, обнаруженных в этой новой греко-римской гробнице. Исследование показало, что мумии принадлежали как минимум трем разным семьям. У некоторых из этих мумий были обнаружены признаки инфекционных заболеваний и нарушений обмена веществ, а также возрастных заболеваний, таких как артроз.