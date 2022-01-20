Медики рассказали, какие блюда категорически нельзя помешивать деревянной лопаткой 5 20.01.2022, 11:14

6,522

Дерево дольше других материалов хранит «память» продуктов.

Многие пользуются деревянными кухонными приспособлениями. Медики рассказали, каким продуктам они противопоказаны, пишет telegraf.by.

Оказывается, категорически нельзя перемешивать деревянной лопаточкой омлет или снимать со сковородки яичницу-«глазунью».

Врачи настаивают — никогда нельзя быть стопроцентно уверенными в свежести яиц. Или в том, что термообработка была достаточно длительной для того, чтобы в продукте не осталось микроорганизмов.

Как для мясных блюд, так и для яичницы «контакты» с деревом нежелательны, потому что бактерии, если они есть, «схватятся» мгновенно.

Съеденное блюдо, вероятно, не причинит вреда, ведь термообработка была. Но микроскопические организмы, «поселившись» на деревянном изделии, останутся и после ополаскивания. Не каждая хозяйка станет во время мытья посуды ошпаривать разделочные дощечки и лопатки из дерева кипятком.

Между тем именно так следует обрабатывать после использования деревянные предметы кухонного обихода. А еще лучше, советуют медики, приобрести вещи из другого материала.

Почему деревянные кухонные приспособления не вполне удобны:

Мясо, особенно фарш, и яичная масса прилипают к дереву — ложку или лопатку приходится соскребать или мыть дольше, чем металлическую или силиконовую;

Гибкой лопаточкой удобнее, чем жесткой деревянной, мешать и переворачивать готовящиеся блюда;

Изделия из металла или синтетического материала дольше сохраняют внешнюю новизну — это важно для тех, кто не хочет видеть в интерьере кухни «старые» вещи, потемневшие от времени.

Кроме того, дерево дольше других материалов хранит «память» продуктов (запахи и вкус). И, если вы пользуетесь изделиями из него, лучше иметь отдельные ложки и лопаточки для свежих овощей, тушеных продуктов, мяса и рыбы. Но столько принадлежностей держать в кухне неудобно. Безопаснее сменить их на более современные.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».