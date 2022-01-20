«Долг оппозиции перед белорусами — выработать план победы» 1 20.01.2022, 14:38

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Фото: Reuters

В обществе есть запрос на новое объединение демократических сил.

На канале политолога и популярного YouTube-блогера Дмитрия Болкунца прошла дискуссия «Как победить? Навстречу переменам».

Стратегию изменения ситуации в стране в прямом эфире обсудили лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-заместитель министра иностранных дел, кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников и кандидат в президенты Беларуси, бывший заместитель министра иностранных дел, создатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Оба политика являются инициаторами проведения конференции демократических сил Беларуси, которая должна стать платформой для обсуждения транзита власти и путей развития страны.

Валерий Цепкало считает, что одна из главных целей создания такой площадки — не допустить появления «Лукашенко 2.0»:

— Что касается создания объединения демократических сил, я думаю, что это просто необходимо для нас сейчас, в этом есть огромная потребность в белорусском обществе.

Причем эта огромная потребность существует и для того, чтобы отдать дань уважения тем лидерам, которые боролись и продолжают бороться, находясь в Беларуси, а также находясь за ее пределами. В Беларуси сейчас, к сожалению, в тюрьмах. Но это все равно борьба, которую ведут Статкевич, Северинец, Виктор Бабарико. Мы должны постоянно помнить об этих людях, мы постоянно должны напоминать белорусскому обществу, кто на самом деле начинал эту всю историю и кто хочет действительно демократии.

Мы не хотим Лукашенко-2.0, я еще раз подчеркну, мы не боремся с личностью данного человека, хотя и с личностью тоже. Мы боремся с явлением лукашизма, который мы видим в том числе и в тех же республиках Средней Азии, который надо побороть. Мы должны построить нормальную демократическую страну, где мы будем слушать, как люди дебатируют, где мы будем становиться на ту или иную сторону, где мы будем осознанно принимать решения в отношении и внутри политического, и экономического курса, и социальных реформ, и внешнеполитического курса, и много-много другого. Поэтому здесь мы должны сесть за круглым столом и сказать: вот так вот мы будем двигаться, вот таким будет переходный период, давайте мы сделаем консенсус, давайте все выложим карты на стол, чтобы не было ни у кого каких-то скрытых мыслей в отношении этого периода, чтобы не было никаких планов непонятных, как это будет происходить. Потому что белорусы должны понимать, что они борются не для того чтобы, извиняюсь, кто-то с одного теплого кресло пересел в другое теплое кресло. Не для этого люди сидят в тюрьмах и не для этого люди продолжают бороться. Они хотят видеть новый формат взаимоотношений между политиками. Поэтому я думаю, что наша инициатива об организации конференции, мне кажется, что она очень и очень своевременна и нужна. Она необходима белорусскому обществу.

Андрей Санников главной задачей новой платформы видит выработку плана смены власти в стране:

— Возник какой-то совершенно искусственный, непонятный разрыв между теми реально действующими группами в оппозиции. Кто-то их назвал «старая» и «новая» оппозиция, что для меня было непонятным

Потому что и в старой оппозиции есть люди с разными точками зрения, и в новой. С другой стороны, возникло какое-то чрезмерное количество виртуальных инициатив, которые никуда не ведут. И вот ощущение, что мы упускаем время, что время уходит, а мы откатываемся все дальше и дальше с тех очень сильных позиций, которые у нас были в 2020 году, даже еще до августа, когда Валерий объявил о выдвижении в президенты, когда Бабарико объявил, когда Тихановский объявил о своем намерении участвовать. И тогда мы разговаривали с позиции силы, за которой стоял народ. И вот сейчас мы в долгу перед всеми жителями Беларуси в том плане, что мы обязаны выработать то, что вот обозначено в этой передаче как план победы или путь к победе.

Для этого, мне кажется, нужно в копилку складывать разный опыт. Есть опыт у меня, у моих коллег по «Европейской Беларуси» и по оппозиции, и у Белорусского Национального Конгресса, куда входит и лидером является Николай Статкевич и Владимир Некляев, и многие другие. Есть опыт и у людей новых.

Вот Валерий только недавно пришел в оппозицию, но могу напомнить, что мы разговаривали как-то в 2010 году даже, перед президентской кампанией так называемой. И тогда уже, не знаю помнит он или нет, я предлагал: пора уже завязывать с этим режимом, но он был тогда одержим идеей ПВТ и поэтому ему казалось важно вот это реализовать. Это действительно было важно. Это бесценный опыт. Он практик, который построил то, что никто, наверное, в лукашенковской Беларуси не построил. Как- то ему удалось. Это опыт, который не востребован сегодня и не будет востребован сегодня, потому что на сегодняшний день ПВТ — это шарашка, где сидят заключенные и дают деньги или производят какие-то высокоинтеллектуальные продукты для диктатуры. В новый Беларуси это моментально даст очень сильный толчок для развития высокотехнологичных отраслей. Поэтому, я считаю, что вот такие вот вещи они крайне нужны. И важны сегодня подходы, которые покажут людям, что уже есть группа людей, есть специалисты, не обязательно те, кто сегодня обозначены. Наша обязанность, в общем-то, привлечь специалистов из разных областей для того, чтобы была уверенность, что страна никуда не провалится, даже чисто технологически. То есть, что будет кому и в котельной работать, и макроэкономикой управлять. Поэтому такие вещи должны сегодня обсуждаться, а не какие-то прожекты, которые никуда не ведут.

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