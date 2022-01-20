Украина в центре древней битвы Игорь Яковенко

20.01.2022, 21:21

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Игорь Яковенко

Фото: RFE/RL

Древний спор о том кто сильнее – демократия или диктатура.

Год назад лидер российской оппозиции Алексей Навальный вернулся в Россию и немедленно оказался в тюрьме по формально уголовному, а на самом деле на 100% политическому делу. С тех пор сидит, и будет сидеть пока у власти Путин. Так устроена современная Россия.

Год спустя лидер украинской оппозиции Петр Порошенко вернулся в Украину и немедленно был приглашен в суд по формально уголовному, а на самом деле на 100% политическому делу. Судья оставил Порошенко на свободе и вероятность того что он окажется за решеткой близка к нулю. Так устроена современная Украина.

Украина совсем не Россия. Украинский президент не сможет стать диктатором даже если очень захочет. Даже если в его руках окажется парламентское большинство.

Исторический спор о том, что эффективнее – демократия или диктатура идет много веков. В конце 80-х годов многим казалось, что спор завершен и либеральная демократия победила окончательно. "Конец истории", "последний человек" и вот это все от Фрэнсиса Фукуямы довольно быстро оказалось ошибкой, или, во всяком случае, преждевременным выводом. В диктаторских, автократических и прочих недемократических государствах живет сегодня 70, а то и 80 процентов человечества, причем, целый ряд недемократических государств, таких как Сингапур или Китай демонстрируют свою эффективность и способность к бурному развитию.

Украина сегодня оказалась территорией ожесточенного противостояния между самой агрессивной диктатурой на планете, путинской Россией и всем сообществом стран либеральной демократии.

Шансов выиграть в этом противостоянии без прямого военного вторжения у Путина нет никаких, а военное вторжение очевидно приведет к очень большому кровопролитию в центре Европы, к неприемлемым потерям российской армии и к сокрушительным для российской экономики санкциям. Российский телевизор продолжает кормить свою паству сказками о молниеносной победе российских войск, видимо, пребывая в плену сладких воспоминаний о своих "победах" 2014-2015 годов. Даже такой обычно здравомыслящий эксперт как генерал-лейтенант Бужинский, в эфире "60 минут" понес шапкозакидательскую ахинею о разгроме украинской армии за 3-4 дня и о невозможности сопротивления со стороны украинцев.

Есть сильное подозрение, что генерал Бужинский валяет дурака, поскольку он не может не знать о том масштабе военной и военно-технической помощи Украине, которую ей оказывают страны НАТО. Турция уже поставила Украине беспилотные авиационные комплексы Bayraktar ТВ2. США планируют вооружить украинцев переносными зенитно-ракетными комплексами Stinger. Великобритания отправляет в Украину крупную партию одноразовых противотанковых гранатометов NLAW. Военно-техническую помощь Украине уже оказывают Франция, Польша, Литва, Канада, Эстония, Чехия, Болгария и Румыния.

Безусловно, даже с учетом помощи стран НАТО российская армия все равно сильнее, прежде всего за счет ВКС, но это будет не легкая победа за несколько дней. Российское вторжение столкнется с ожесточенным сопротивлением не только украинской армии, но и народа и никаких шансов добиться окончательной победы у Путина в этой войне не будет. Советскому Союзу при всей его военной и репрессивной мощи потребовалось не менее одиннадцати послевоенных лет (1945-1956), чтобы подавить украинское сопротивление. Никаких шансов повторить этот "подвиг" у Путина нет, поскольку его режим рухнет, скорее всего, в первый же год после вторжения, не выдержав санкций, полной международной изоляции и гражданских протестов в том числе "глубинного народа", недовольного потоком "грузов 200" и резким обрушением уровня жизни.

Из невоенных ответов Путина на отказ США и НАТО подписывать акт о капитуляции чаще всего называли признание "ДНР" и "ЛНР". Но в последние дни поступила информация, делающая эту версию крайне маловероятной. Дело в том, что в Государственной думе появилась бумага, призывающая Путина признать террористические анклавы Донецка. Но среди авторов этой бумаги не оказалось ни одного единоросса, а все сплошь представители КПРФ. Что, скорее всего, означает, что данная инициатива с администрацией президента не согласована, а значит, может не выйти за пределы здания на Охотном ряду.

Образовавшуюся паузу Россия и Запад заполняют по-разному. Главы внешнеполитических ведомств США и ФРГ Энтони Блинкен и Анналена Бербок занялись челночной дипломатией, встречаясь поочередно с Кулебой и Лавровым.

Главный антигерой минувшей недели Рябков-"собирай манатки" выступая на Валдайском форуме, по мнению экспертов, якобы успокоил нервы международной общественности, несколько взъерошенные российскими угрозами ядерной войны. Бывший замминистра финансов, а ныне оппозиционный аналитик Сергей Алексашенко даже усмотрел в Рябкове "голубиные мотивы". Рябков, действительно, поначалу заверил, что Россия не станет нападать на Украину, а потом издал ястребиный клекот про то, что Россия не потерпит "очередной обманки" Запада в виде моратория на вступление Украины в НАТО. Чтобы спасти планету от апокалипсиса, США по требованию Рябкова должны выдать России "окончательную бумагу" написанную кровью президента Байдена, что Украина никогда, то есть, до скончания времен не будет принята в НАТО.

Байден вполне справедливо заметил, что Путин сам не знает, что он будет делать, получив отказ в ответ на свои предложения. В этой ситуации всякие переговоры с путинскими дипломатами становятся бессмысленными.

Канцлер Германии Олаф Шольц решил перейти на близкий Путину язык "Брата-2" и призвал Россию "признать, что сила в правде".

В исторической битве демократий и диктатур у тех и других есть свои преимущества. На стороне диктатур быстрота принимаемых решений, возможность мобилизовать все ресурсы, не отвлекаясь на внутренние разборки с оппозицией.

Главное преимущество либеральных демократий – привлекательность свободы и доверия, являющихся главными атрибутами и условиями существования этой формы государств. Не случайно в НАТО стоит очередь из желающих вступить. Очереди из желающих вступить в ОДКБ не наблюдается. И если у Украины в союзниках весь свободный мир, то есть три десятка стран, то у Путина союзник один – Лукашенко. Да и тот непременно предаст при первом удобном случае…

Игорь Яковенко, blogspot.com

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