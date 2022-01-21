Люстрация в Беларуси: что ждет лукашенковских чиновников и силовиков? 17 21.01.2022, 12:03

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Некоторые процессы узурпатор уже сам и запустил.

На канале политолога и популярного YouTube-блогера Дмитрия Болкунца прошла дискуссия «Как победить? Навстречу переменам».

Стратегию изменения ситуации в стране в прямом эфире обсудили лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-заместитель министра иностранных дел, кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников и кандидат в президенты Беларуси, бывший заместитель министра иностранных дел, создатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Участники дискуссии обсудили вопрос: какой должны быть люстрация чиновников и силовиков, связанных в режимом Лукашенко?

Андрей Санников считает, что этот вопрос нужно тщательно проработать:

— Что касается люстрации. Я участвовал в научных исследованиях по Беларуси. Что делать? Я отношусь очень осторожно к этому вопросу. Надо с ручкой посидеть, посчитать. Потому что у нас есть такие «борцы», которые завтра всех расстреляют и на Кремль пойдут, главное чтобы ничего не делать внутри.

Надо просто посмотреть, потому что я сторонник южноафриканского варианта, где были созданы комиссии по примирению и где люди каялись в своих преступлениях и комиссия решала, прощать или не прощать, и были судебные наказания.Это уже достаточно серьезный процесс, когда это все публично происходит и человек остается с этим жить.

Я не считаю, что нужна поголовная люстрация. Конечно все преступления, которые связаны с гибелью людей, с убийствами — это безусловно.

А по отношению к остальному надо просто этот вопрос обсуждать. Одни говорят, что без люстрации ничего не получится, но получилось же все у поляков. Была люстрация скорее формальная. В Чехии была объявлена достаточно жесткая люстрация, но тоже ничего не получилось. Потом иногда результаты такой люстрации были противоположными. Проходили люстрацию негодяи, а специалисты оставались за бортом и лишались работы.

Мы богатая людьми страна, но если взять масштаб задач, которые будут стоять перед Беларусью после Лукашенко, то нам действительно понадобится кадры. Есть опыт военспецов, пускай ленинский, пускай революционный, но это опыт привлечения специалистов, которые раньше воевали с властью большевиков, на свою

сторону, для работы в промышленности и так далее. Понятно, что одиозные личности и так уже люстрированы народом.

Какие будут процедуры оформления этой люстрации — это другой вопрос. Но есть насущные задачи государства, которые нужно будет решать, в том числе и с привлечением на службу силовиков, потому что охрана общественного порядка, который сегодня у нас перекошенный — это серьезная задача государства, которое будет нуждаться не в комиссарах, а в специалистах.

Валерий Цепкало поделился опытом, который ему довелось наблюдать в Узбекистане:

— Я соглашусь с Андреем Олеговичем на 100% и скажу, что я после того как покинул Парк высоких технологий, я консультировал правительство Узбекистана, они создавали две похожие структуры: Мирзо-Улугбекский инновационный центр и «IT-парк Узбекистан».

Так вот, совершенно просто на моих глазах, я видел подтверждение известной фразы о том, что рыба гниет с головы. И у меня один знакомый человек, с которым я стал уже достаточно близким, одновременно был и представителем крупной международной айти-компании, и в то же время у него была своя частная компания человек на 15, которая писала софт по заказу. И как узбек он одновременно имел долю в ресторане, который плов делал, владельцем кафе был. Так он говорит: «У меня в кафе кушали постоянно чиновники при Каримове, они приходили, просто ели и, не расплачиваясь, уходили».

То есть, такая коррупция была бытовая. Но все равно были постоянные проверки, были постоянные какие-то сложности, постоянно за тобой смотрели и прочее, прочее. Когда пришел Мирзиеев, он сказал так: прокуратура отныне будет не гнобить людей, а будет заниматься тем, чтобы следить, чтобы никаких проверок не проводить. И буквально везде реклама пошла, что если к вам пришла проверка, то звоните пожалуйста по этому телефону, и вы можете тогда уточнить, действительно ли эта проверка санкционирована. И был сделан трехлетний запрет вообще на проведение всяких проверок.

На самом деле, тот же чиновничий аппарат, который раньше был ориентирован на подавление гражданского общества, на подавление малого, среднего бизнеса, чтобы не дать им возможность головы поднять, тут же превратился в инструмент поддержки. Чиновники начали относиться иначе: они стали работать в плане поиска каких-то инвестиций. То есть, полностью поменялось отношение.

Одни и те же вроде люди, которые были при Каримове и которые остались при Мирзиееве. Но когда произошел разворот в экономической политике — это сразу же почувствовалось и сразу же все начали следовать совершенно другим алгоритмам и правилам. Не из-за того мы плохо живем, что чиновники у нас сволочные, а просто из-за того, что идет такая сверху команда и эти импульсы ненависти. Эти же импульсы ненависти исходят из самого верха. То есть, Лукашенко гнобит всяких министров там, губернаторов. Они дальше вниз, так сказать, гнобят всяких начальников управлений.

Вот эти вот импульсы, которые он сверху вниз спускает — они доходят до простого гражданина. Долгое время он умудрялся обманывать и говорил, что вот я там их наказываю, народ должен меня за это любить, потому что начальники плохие, а я хороший. Сейчас события последних лет открыли для многих глаза, что именно он является причиной всех наших неудач.

Дмитрий Болкунец отметил, что Лукашенко уже сам запустил люстрацию своих чиновников:

— А мне даже кажется, что люстрацию отчасти он сам и запустил. Потому что масштабные репрессии затронули и чиновников. Андрей Олегович, как вам кажется, это напоминает события, например, 1937-1938 годов, когда система пожирала своих?

— Абсолютно согласен, только это не люстрация. Да, это 1937 год, потому что сегодня он борется со своими, плоть от плоти системы. В общем-то лояльные к этой системе сегодня находятся в тюрьмах. Даже среди тех, кого мы знаем (в заключении — ред.), есть сторонники Лукашенко, искренние сторонники, есть и те, которые создавали этот режим.

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