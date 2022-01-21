Один из крупнейших ритейлеров России объявил дефолт 1 21.01.2022, 15:40

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Размер долгов в денежном выражении составляет 592 млн российских рублей.

OR Group (ранее - «Обувь России») допустила технический дефолт по погашению облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, однако смогла выплатить последний, 20-й купон по выпуску. Об этом говорится в материалах компании, сообщает finanz.ru.

«Эмитент не исполнил обязательства перед владельцами облигаций - технический дефолт», - отмечается в документе.

В материалах поясняется, что причиной неисполнения эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг является отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере. Размер обязательства в денежном выражении составляет 592 млн российских рублей. При этом компания смогла выплатить 20-й купон по облигациям выпуска.

«Практически 99% выпуска облигаций серии БО-7 приходится на одного крупного держателя. Мы находимся в постоянном контакте с кредитором и в настоящий момент ведем переговоры по урегулированию ситуации с погашением облигаций. У нас уже достигнуто взаимопонимание по вариантам пролонгации задолженности, на текущий момент мы согласуем технические моменты», - сообщили в пресс-службе компании.

Там также отметили, что компания всегда выполняла все обязательства по облигационным выплатам в полном объеме и в срок и продолжает осуществлять выплаты по купонным доходам. «Так, в декабре 2021 года мы исполнили обязательства по выплате части номинальной стоимости по биржевым облигациям серии 001P-01 в объеме 370,8 млн рублей. За декабрь - январь мы провели выплаты купонных доходов по облигациям разных серий на общую сумму 117,6 млн рублей, включая выплату очередного купонного дохода по облигациям серии БО-7 на сумму 14,76 млн рублей, которая была осуществлена сегодня», - подчеркнули в компании.

В OR Group добавили, что в рамках реализации финансовой стратегии основной задачей компании на ближайшее будущее является улучшение качества кредитного портфеля и постепенное снижение долговой нагрузки до комфортного для компании уровня (соотношение долг/EBITDA не более 3).

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