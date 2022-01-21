The Economist: Вероятность большой войны РФ с Украиной растет с каждым днем 13 21.01.2022, 15:49

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Кремль планирует операцию под флагами чужой страны.

Импульс войны в Украине продолжает нарастать по мере того, как президент РФ Владимир Путин готовит настоящую катастрофу для Киева и самого себя — новое вторжение, говорится в материале издания The Economist.

НВ публикует полный перевод свежей аналитики британского еженедельника.

Первая мировая война стала неизбежной, как только в Берлине были изданы приказы о мобилизации, утверждал британский историк Алан Джон Персиваль Тейлор. Сложное устройство железнодорожных расписаний, от которых тогда зависели передвижения войск, сделало ее сворачивание практически невозможным. Современные армии не испытывают таких ограничений, но по мере того, как Россия перебрасывает все больше и больше подразделений к границам Украины, нарастает угроза наступления рокового часа.

Дипломатические усилия на минувшей неделе не принесли результата. Некоторые требования Владимира Путина неприемлемы для НАТО, и он это прекрасно знает. По сути, он хочет, чтобы НАТО никогда не принимало в свои ряды новых членов и вывело свои войска из всех стран, которым угрожает Россия. 19 января президент США Джо Байден заявил, что ожидает, что РФ «выдвинется» в Украину.

14 января хакеры взломали украинские правительственные сайты, разместив на них баннеры с перечеркнутыми флагом и картой Украины и предупреждением в адрес украинцев «бояться и ожидать худшего». Свыше 100 тысяч российских солдат с полевыми госпиталями и запасами топлива сконцентрированы у восточной границы Украины. «Батальонные тактические группы» прибыли в Беларусь, ассоциированное с Кремлем государство к северу от Украины, для возможной подготовки к нападению с двух фронтов, которое разделит украинские силы и поставит под угрозу столицу Киев. Не хватает лишь повода для объявления войны, и Америка утверждает, что обладает доказательствами того, что Россия планирует операцию под флагами чужой страны, что позволит РФ заявить, что ее граждане были атакованы Украиной. Шансы начала войны кажутся опасно высокими.

Однако она не неизбежна. Спутниковые снимки российских танков и вооружений определенно тревожат, а вот картинка, представляемая россиянам по телевизору, совсем иная. Возможность войны практически не упоминается. Это играет роль, поскольку, если Путин намерен вновь вторгнуться в Украину, можно было бы ожидать, что он подготовит российскую общественность шквалом пропаганды, как перед аннексией Крыма в 2014 году. То, что Путин этого не сделал, дает возможность предполагать, что он еще не принял окончательное решение.

Никто не знает, как Путин взвешивает риски и потенциальную выгоду от развязывания войны. Но есть несколько вещей, которые ему следует рассмотреть. Во-первых, вторжение в Украину навредит России экономически. Америка и ЕС подготовили длинный список финансовых и торговых санкций. Уровень жизни россиян продолжит падать, несмотря на огромные резервы правительства, предназначенные смягчить удар.

Во-вторых, украинские войска более чем способны поставить Путину фингал. Они не смогут остановить широко превосходящие силы РФ от захвата большого куска их территории, но они могут превратить в ночной кошмар ее удержание. В-третьих, смертоносная война с Украиной не пользуется поддержкой населения России. В течение многих лет опросы общественного мнения показывали, что большинство россиян предпочитают, чтобы их страна и Украина были дружественными соседями. Рейтинг популярности Путина с течением времени падал, как и рубль. Дон-Кихотское стремление восстановить Российскую империю не возродит ее, особенно, если будет убито много русских. Даже автократы должны беспокоиться о том, чтобы общество не восстало против них. Не говоря уже об элите, чья жизнь может стать еще более непростой в результате новых санкций. Война, пошедшая не туда, может стоить Путину власти и всего, что с ней связано. Это стало бы безрассудной авантюрой.

У Запада нет надежного способа удержать его от этого шага. Но попробовать стоит. Госсекретарь США встречается со своим российским коллегой 21 января. Ему стоит предложить продолжить переговоры по темам, в рамках который возможно достичь согласия, например, размещение ракет и ограничения на проведение военных учений. Он должен сплотить ЕС и НАТО, чтобы те выступили единым фронтом против российской агрессии. И ему следует найти способ достичь отступления назад Путина, при этом сохранив ему лицо (при этом, без сомнения, тот заявит о своей победе в сводках российских новостей). Войны еще можно избежать, но время уже на исходе.

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