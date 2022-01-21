Студенты и работники БНТУ создали независимый сайт вуза
- 21.01.2022, 21:02
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Белорусские студенты решили перейти на европейский уровень образования.
В интернете появился «Независимый сайт БНТУ», который создали студенты и работники вуза. Это альтернативная площадка официальному сайту университета, чтобы можно было открыто рассказывать о проблемах, помогать друг другу, искать единомышленников и делиться опытом.
На сайте есть:
раздел «Репозиторий», где студенты могут обмениваться учебными материалами;
раздел «Люди», в котором рассказывается о преподавателях и указывается их рейтинг, которые студенты могут формировать сами;
раздел «Проблемы» — что не так в университете и пути решения;
раздел «Новости», которые студенты могут как читать, так и писать самостоятельно.