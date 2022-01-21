«Мы жили здесь и будем жить»: мощное обращение профессора БГУ 3 21.01.2022, 22:51

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Наталья Абрашина-Жадаева

Профессор кафедры высшей математики и математической физики БГУ записала сильное видео в поддержку уволенного коллеги.

«Какое отношение к нам, будет зависеть только от нас. Сейчас вы позволили уволить коллегу, потом ваши коллеги позволят уволить вас», — пишет на своей странице в Facebook профессор кафедры высшей математики и математической физики БГУ, доктор физико-математических наук Наталья Абрашина-Жадаева.

20 января женщина опубликовала эмоциональное видео, в котором рассказала о своих чувствах из-за происходящего в Беларуси после выборов 2020 года. Также она поддержала ученого физика Максима Шундалова, который, по ее словам, поддался на уговоры и ушёл из университета.

«Еврорадио» публикует расшифровку слов профессора и само обращение:

Пришла с работы и, если бы могла, то завыла бы

Почему? Всё просто: мы в летнее выборное время 2020 года были обычными гражданами своей страны и у нас ещё немного теплилось душах, что наши права не будут ущемлены. Да, если бы так и произошло, то мы были избрали в президенты Виктора Бабарико или Сергея Тихановского. Но всё было сделано так, чтобы это не произошло.

Вы знаете, кто решил всё поставить с ног на голову

Всё, что произошло потом, называется мирным протестом. Были мирные марши и мирное требование вернуться к честному пересчету голосов или новым выборам. И что? Наше несогласие было трактовано как экстремизм. Ребят хватали, сажали. Кто-то и сегодня незаслуженно сидит. За что? Кто за что… главное повесить ярлык!

Приписывают, что мы служим иностранным дядям

Чушь. Мы жили здесь и будем жить. И хотим, чтобы была сменяемость власти, а не переписывание Конституции по желанию «одного». Сколько наших граждан бежало из страны, сколько нынче увольняют, чтобы угодить «одному». Или он не знает, что увольняют врачей и преподавателей и иных специалистов. Ах да, его дети будут учиться в элитных школах и вузах и лечится тоже у достойных врачей за границей или сюда их привезут.

Каждый сам выбирает: служить или прислуживать

Я сегодня, если бы смогла, то завыла. Почему? А потому что поддался на уговоры Шундалов Максим — прекрасный преподаватель и учёный, написал по собственному. Таких профессионалов осталось немного. Но более всего меня обескуражило сообщение, что коллеги с других кафедр согласились выполнять за него его нагрузку. Это как? Думают, что с ними так не поступят? Что их такая участь минует? Сегодня вы промолчали, а завтра с вами так же рассчитаются. Так уже было в истории. Каждый сам выбирает: служить или прислуживать. Как говорят: «служить Богу или прислуживать Иуде».

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