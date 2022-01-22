В Ростовской области РФ отменили запрет на смех во время заключения брака

В Ростовской области РФ отменили запрет на смех во время заключения брака4
- 22.01.2022, 14:14
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Маразм крепчал.
Управление ЗАГС Ростовской области РФ отменило введенный на этой неделе запрет на «громкие разговоры, восклицания и смех» во время церемонии заключения брака. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Формулировку решили изменить, «учитывая общественное мнение», сказано в сообщении. «Новая формулировка: громкие разговоры (в том числе по телефону), и иные действия, мешающие проведению церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС», — отмечают в ЗАГС.
Постановление о запрете на смех вступило в силу 17 января, после чего привлекло внимание СМИ. Начальник управления Ольга Исаенко рассказала «Комсомольской правде», что такие запреты существовали всегда, но только сейчас их внесли в официальные документы.
«Заключение брака — радостный момент, но не надо подменять понятия. Улыбаться допустимо, но ничего смешного в церемонии нет — это торжественный, трепетный момент. Я не знаю ни одной торжественной церемонии, на которой можно было бы смеяться», — заявила начальник управления.
В документе не говорится, разрешено ли посетителям ЗАГСов плакать. Кроме того, согласно документу, во время церемонии нельзя перемещаться по залу бракосочетания и выходить из него, быть в верхней одежде или грязной обуви, а также запрещено есть, пить и курить. Участие фотографа, которого приглашает пара, необходимо согласовать заранее.