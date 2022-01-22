Игроки из Литвы и Германии выиграли в лотерею по 24 миллиона евро 1 22.01.2022, 15:55

Выигрыш является самым большим в истории лотереи во всех странах Балтии.

Игроки из Литвы и Германии сорвали джекпот в лотерею Eurojackpot. Выигрыш каждого превысил 24 миллиона евро, сообщает delfi.lt.

Выигрыш является самым большим в истории лотереи не только в Литве, но и во всех странах Балтии, пишет литовское издание. Выигрышный билет был куплен в одном из магазинов торговой сети MAXIMA.

Это не единственный крупный джекпот, который удалось сорвать игрокам из Литвы за последнее время. В прошлом году житель Вильнюса, который пошел в магазин за минеральной водой и купил билет одной из лотерей, выиграл 13 миллионов евро.

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