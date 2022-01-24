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Как юрист ушла с госпредприятия и стала зарабатывать на сувенирах из дерева

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  • 24.01.2022, 11:19
  • 3,284
Как юрист ушла с госпредприятия и стала зарабатывать на сувенирах из дерева
Юлия Шумейко

Первый заказ белоруске поступил от соседей.

Юлии Шумейко 38 лет, она живет в деревне Заречье Ляховичского района. Девушка мечтала о карьере следователя, но в итоге сменила юриспруденцию на творчество и собственный небольшой бизнес. Как и почему Юлия решила заняться изготовлением деревянной «сувенирки» и каким был самый большой заказ, девушка рассказала intex-press.by.

«Муж и поставил перед выбором: карьера или семья»

С детства я мечтала работать следователем. Училась на юридическом факультете в Брестском госуниверситете, где познакомилась со своим будущим мужем. Окончив учебу, работала юристом в одной из государственных организаций города, после чего ушла в первый декрет.

Работа следователем так и осталась мечтой, так как муж поставил перед выбором: карьера или семья. Конечно, я выбрала второе.

Так как с работы в итоге я уволилась, мы с мужем стали думать, чем я могу заняться. И у нас появилась идея создать свое дело. Мы стали рассматривать различные варианты, долго не могли определиться, каким именно бизнесом можно заняться.

«Мы понимали, что у нас будут конкуренты»

Сферу торговли отбросили сразу: отталкивала необходимость платить ежемесячную аренду, хотелось работать из дома. Были мысли заняться выращиванием овощей, клубники и зелени, ведь у нас большой участок земли – около гектара. Но эта идея тоже показалась нам рискованной, ведь урожай есть не каждый год, да и портится все довольно быстро.

О производстве изделий из дерева с помощью лазерной резки узнал мой муж, наткнувшись на объявления о продаже такой продукции в интернете. Опыта работы с деревом у нас не было, но идея создавать с помощью лазерного оборудования адресные таблички, ключницы, магниты, модульные фигуры и шкатулки показалась нам очень привлекательной и интересной.

Мы понимали, что у нас будут конкуренты, но решили, что на любой товар найдется купец, и отбросили все сомнения.

«Боялись, что переведем сумму, а оборудование не приедет»

Чтобы заняться изготовлением сувениров, нужно было, прежде всего, купить оборудование. Мы решили заказать станок для лазерной резки из Китая – так было дешевле. Муж определился с моделью и сделал заказ. Признаюсь, было страшно: мы боялись, что переведем большую сумму денег, а оборудование к нам так и не приедет. Но решили рискнуть.

Спустя три месяца заветный станок приехал, мы были очень рады. Первый месяц аппарат просто стоял без дела: мы элементарно боялись к нему подойти! Не знали, что и как работает, и как заставить эту машину вырезать изделия из дерева. Инструкция была на китайском, поэтому постепенно, с помощью роликов из интернета, я изучила и освоила инструмент.

Я оформилась ремесленником, а рядом с домом мы оборудовали мастерскую со всем необходимым для работы инструментом.

«Бывает приходится работать и ночью»

Первый заказ поступил от наших соседей, которые попросили сделать адресную табличку для дома. Они остались довольны результатом, а я решила создать страницу в социальных сетях для продвижения своего дела.

Постепенно обо мне начали узнавать. Кто-то – через интернет, некоторые с помощью старого доброго «сарафанного радио». Мои клиенты – это самые разные люди со всей Беларуси, есть уже и постоянные заказчики. Приобретают продукцию для декора собственного жилья или в подарок близким.

Основной спрос на мою продукцию, конечно, приходится на сезон праздников. Бывает, мне приходится работать и ночью, чтобы все было готово в срок.

«Сейчас непростое время для моего бизнеса»

Производством сувениров я занимаюсь сама. С помощью компьютера в графическом редакторе рисую изделие, мы согласовываем с клиентом все нюансы макета, после чего проект отправляется на станок, где с помощью лазера из фанеры и вырезается изделие. Затем каждое изделие шлифуется с двух сторон, продувается, красится или тонируется и, при необходимости, покрывается лаком.

Срок изготовления зависит от сложности изделия. Несложные сувениры можно сделать и за один день.

На данный момент моим самым масштабным заказом было большое семейное дерево, на кроне которого разместились фотографии членов семьи заказчика. А вообще, интересных заказов было много, рабочий процесс меня очень увлекает.

Сейчас непростое время для моего бизнеса: цены на дерево сильно возросли, а люди зарабатывают немного и лишний раз предпочтут моим изделиям более дешевые китайские сувениры.

Но я планирую развивать ассортимент своей продукции. Ведь, в отличии от сувенирной продукции различных интернет-магазинов, мои изделия изготавливаются вручную и с душой, тем более они экологически чистые.

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