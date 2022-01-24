Путин будет отползать? 1 Виктор Каспрук

24.01.2022, 11:49

4,886

Москва не хочет допустить того, чтобы Россия выглядела проигравшей коллективным Западам.

Лидер Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин мог попросить Путина не нападать на Украину во время зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Зная, в какую зависимость сейчас попал Путин от Китая, эта информация может стать утечкой из дипломатических кругов Москвы.

А тот факт, что представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова уже успела написать в своем Telegram-канале опровержение, подвергнув сомнению источники агентства Bloomberg, говорит о том, что путинский режим очень не хотел, чтобы это стало известно широкой мировой общественности.

Поэтому Захарова и так резко отрицает эту информацию, заявляя, что эта публикация не "фейк, а информационная спецоперация".

И если это действительно так, то как минимум Украина получает дополнительное время для того, чтобы лучше подготовиться к вероятному вторжению России. А для Путина это лишний повод оттянуть нападение, а возможно и вообще от него совсем отказаться, не теряя при этом своего лица.

Хотя Пекин мог на прямую и не просить Путина о такой отсрочке вторжения в Украину. Кремль так стремится видеть в Китае своего союзника в противостоянии с Соединенными Штатами, Европой и НАТО, что им было достаточно только намекнуть о настроениях Си Цзиньпина, чтобы в Российской Федерации поняли, что делать дальше.

Китай потратил на Олимпиаду много миллиардов долларов, китайская пропагандистская машина уже готова трубить о победах отечественного спорта, а здесь такой замечательный информационный повод для мировой печати, внезапно будет омрачен новым вторжением России в Украину. Вряд ли они готовы это допустить.

Вообще можно предположить, что если это фейк, то он может быть запущен самой Москвой. Поскольку он может стать недорогим и эффективным информационным инструментом, который одновременно может выполнять две функции. Якобы появляется подтверждение, что Россия пока не будет нападать на Украину, и в то же время посылается сигнал самому Пекину, мы можем вас послушать, но нам нужна ваша помощь.

Здесь нужно обратить внимание и на важность избегать широкомасштабных военных кампаний, которую отмечают в КНР. Так еще 14 января представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что все страны должны соблюдать традиционную резолюцию ООН об Олимпийском перемирии "за семь дней до начала Олимпийских игр и семь дней после окончания Параолимпийских игр".

Так что можно заключить: информация, которую приводит агентство Bloomberg, скорее всего, является достоверной. А если это так, то это позволяет Путину понемногу “отползать. В этой ситуации для Москвы становится главным не допустить того, чтобы Россия выглядела проигравшей коллективным Западам.

Виктор Каспрук, "Обозреватель"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».