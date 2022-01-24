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Госдеп США предупредил лукашенковских дипломатов о возможных санкциях

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  • 24.01.2022, 12:40
  • 18,742
Госдеп США предупредил лукашенковских дипломатов о возможных санкциях

Об этом проговорился Лукашенко.

Лукашенко заявил, что Госдеп США предупредил белорусских дипломатов о возможных последствиях наращивания присутствия российских войск в Беларуси:

— Буквально сутки назад до меня довели угрожающую позицию Госдепа США. Приехали к нашим дипломатам в Нью-Йорке и угрожают нам: да если вы позволите Путину и России, позволите это, то, то мы введем санкции. Если вы это ядерное оружие вернете в Беларусь, будет то и это, — сказал узурпатор.

Отметим, что ранее Госдеп США заявил, что Россия может разместить свои ядерные силы в Беларуси.

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