Госдеп США предупредил лукашенковских дипломатов о возможных санкциях

Госдеп США предупредил лукашенковских дипломатов о возможных санкциях10
- 24.01.2022, 12:40
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Об этом проговорился Лукашенко.
Лукашенко заявил, что Госдеп США предупредил белорусских дипломатов о возможных последствиях наращивания присутствия российских войск в Беларуси:
— Буквально сутки назад до меня довели угрожающую позицию Госдепа США. Приехали к нашим дипломатам в Нью-Йорке и угрожают нам: да если вы позволите Путину и России, позволите это, то, то мы введем санкции. Если вы это ядерное оружие вернете в Беларусь, будет то и это, — сказал узурпатор.
Отметим, что ранее Госдеп США заявил, что Россия может разместить свои ядерные силы в Беларуси.