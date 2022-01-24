закрыть
24 января 2022, понедельник, 17:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина готовит зону отчуждения ЧАЭС к возможному вторжению с территории Беларуси

10
  • 24.01.2022, 15:49
  • 10,630
Украина готовит зону отчуждения ЧАЭС к возможному вторжению с территории Беларуси

Это кратчайший путь на Киев.

Чернобыльская зона отчуждения является кратчайшим путем в столицу Украины Киев в случае вторжения российских войск через границу Беларуси, поэтому здесь Украиной развернуты дополнительные силы, цитирует The New York Times "Зеркало недели. Украина".

"Два месяца назад правительство развернуло дополнительные силы в этом районе из-за усиления напряженности в отношениях с Россией и Беларусью, союзником Кремля, чья граница находится в 5 милях от пострадавшего реактора и куда Россия недавно перекинула войска", - говорится в публикации.

Издание ссылается на разговор с пресс-секретарем Житомирского пограничного отряда, подполковником Юрием Шахрайчуком.

"В то время как большая часть внимания к потенциальному вторжению России сосредоточена на наращивании войск и ежедневных боевых действиях на востоке, кратчайший маршрут из России в столицу Украины, Киев, идет с севера. И проходит через изолированную зону вокруг Чернобыльской АЭС", - отмечает также издание.

Подчеркивается, что это делает район Чернобыля местом, где Украина вынуждена развернуть дополнительные силы, несмотря на радиоактивное загрязнение территории.

"Это вынуждает военных развернуть силы безопасности в до сих пор в радиоактивном лесу, где они несут как оружие, так и оборудование для обнаружения радиационного облучения", - говорится в публикации.

Пока никто из пограничников, направленных в зону в ноябре, не получил высоких доз.

Отмечается, что украинских сил, обычно имеющихся в районе, было бы недостаточно, чтобы отразить вторжение, если оно произойдет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч