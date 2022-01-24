Украина готовит зону отчуждения ЧАЭС к возможному вторжению с территории Беларуси 10 24.01.2022, 15:49

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Это кратчайший путь на Киев.

Чернобыльская зона отчуждения является кратчайшим путем в столицу Украины Киев в случае вторжения российских войск через границу Беларуси, поэтому здесь Украиной развернуты дополнительные силы, цитирует The New York Times "Зеркало недели. Украина".

"Два месяца назад правительство развернуло дополнительные силы в этом районе из-за усиления напряженности в отношениях с Россией и Беларусью, союзником Кремля, чья граница находится в 5 милях от пострадавшего реактора и куда Россия недавно перекинула войска", - говорится в публикации.

Издание ссылается на разговор с пресс-секретарем Житомирского пограничного отряда, подполковником Юрием Шахрайчуком.

"В то время как большая часть внимания к потенциальному вторжению России сосредоточена на наращивании войск и ежедневных боевых действиях на востоке, кратчайший маршрут из России в столицу Украины, Киев, идет с севера. И проходит через изолированную зону вокруг Чернобыльской АЭС", - отмечает также издание.

Подчеркивается, что это делает район Чернобыля местом, где Украина вынуждена развернуть дополнительные силы, несмотря на радиоактивное загрязнение территории.

"Это вынуждает военных развернуть силы безопасности в до сих пор в радиоактивном лесу, где они несут как оружие, так и оборудование для обнаружения радиационного облучения", - говорится в публикации.

Пока никто из пограничников, направленных в зону в ноябре, не получил высоких доз.

Отмечается, что украинских сил, обычно имеющихся в районе, было бы недостаточно, чтобы отразить вторжение, если оно произойдет.

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