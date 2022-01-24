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Лукашенко заливает Европу дешевым спиртом через Латвию

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  • 24.01.2022, 19:17
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Лукашенко заливает Европу дешевым спиртом через Латвию

Импорт в Европу дешевого спирта приносит режиму миллионы евро.

Через Латвию продолжается импорт в Европу дешевого белорусского спирта, который приносит режиму Лукашенко миллионы евро. Статистика Службы государственных доходов показывает, что импорт из Белоруссии водки в 2020-2021 годах продолжал расти, пишет press.lv.

Один из латвийских производителей алкоголя обратился в несколько министерств, предлагая ограничить ввоз спиртовой продукции государственного белорусского завода в Латвию и через Латвию в остальную Европу. В 2015 году Лукашенко подписал указ о создании в Белоруссии алкогольного холдинга, который был назван "Минск Кристалл". Под одной крышей были объединены восемь принадлежащих государству алкогольных заводов. Управляет холдингом государственный концерн "Белгоспищепром".

На сайте холдинга "Минск Кристалл" сообщается, что в Латвии его представляет зарегистрированное на ул. Элияс, 21 в Риге (в нескольких шагах от закрытого белорусского посольства) ООО "Белпищепром" - официальный дилер продукции белорусского государственного холдинга в Европейском союзе. Как свидетельствуют данные Регистра предприятий, с 2015 года "Белгоспищепром" работает в просторных таможенных складах на улице Лубанас.

Из годовых отчетов фирмы видно, что в 2020 году объемы торговли выросли в два раза. Если до этого оборот компании составлял 5-6 млн евро в год, то в 2020 году - почти 11 млн евро. С сентября прошлого года фирма управляет еще одним складом в Марупе.

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