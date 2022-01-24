Фаниполь уже сутки без воды 4 24.01.2022, 19:27

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Что произошло?

Днем в минувшее воскресенье в жилых домах Фаниполя пропала вода. Все из-за прорыва в сети водопровода. Вечером того же дня специалисты запустили станцию второго подъема воды, однако жители города, судя по комментариям в соцсетях, говорят, что вода в кранах на вечер понедельника, 24 января, есть не у всех, передает zerkalo.io.

Вода пропала днем в минувшее воскресенье как в многоквартирных домах, так и в частном секторе. Выяснилось, что отсутствие воды связано с прорывом в сети водопровода в районе продуктового магазина по улице Якуба Коласа. Об этом порталу fanipol.by рассказал начальник цеха ВиВ КУП «Молодечноводоканал» Дзержинского района Сергей Близнюк.

В 22.00 была запущена станция второго подъема воды. Специалисты предприятия обещали, что в течение часа в городе появится вода, однако напор будет слабым.

Вода появилась, но не у всех. Местные жители в соцсетях жалуются, что на верхних этажах домов воды нет до сих пор. Это связано с пониженным давлением в системе. У некоторых из крана начал идти кипяток или «грязная, как из болота» вода. У некоторых к вечеру понедельника вода пропала снова.

По состоянию на 18.00 24 января КУП «Молодечноводоканал» сообщил, что на станции второго подъема воды идут ремонтно-восстановительные работы. Из-за этого на территории города Фаниполя воды сейчас нет. Коммунальная организация обещает подать воду в город в ближайшие часы.

Утром в понедельник был организован подвоз воды: на улице Зеленая появилась одна автоцистерна.

Похожая ситуация в Фаниполе была в начале сентября прошлого года. Тогда на станции второго подъема воды произошла авария. Коммунальная организация предупреждала, что в городе может быть пониженное давление воды в системе. Также сообщалось, что ведутся работы по устранению аварии. 16-тысячный город был без воды три дня.

Кстати, летом 2019 года часть Фаниполя уже оставалась без воды на несколько дней. Тогда ремонтировали водопровод и при его подключении произошел прорыв. Затопило несколько улиц, и воду из-за аварии отключили. Проблемы с водой были и в августе того года.

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