Кыргызский джазмен, которого в Казахстане называли «террористом», госпитализирован 1 24.01.2022, 21:41

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Викрам Рузахунов

У него сломаны ребра и выявлено сотрясение мозга.

Кыргызский джазовый музыкант Викрам Рузахунов, которого ранее государственные СМИ Казахстана пытались выдать за одного из алматинских погромщиков, оказался в больнице с переломами, сотрясением мозга и повреждением легкого, сообщает KazTAG.

В своих соцсетях мужчина рассказал, что когда 10 января вернулся домой был в шоковом состоянии и считал, что после задержания в Казахстане отделался ушибами и гематомами.

«Благодаря старшему брату Рустаму, который убедил меня пройти обследование, выяснилось, что состояние моего здоровья средне-тяжелое, а именно: тупая травма груди; переломы V-VI ребер слева со смещением; пневмоторакс слева; разрыв седьмого реберного хряща слева; дыхание в верхний отдел левого легкого не проводится, протяженность поражения до 35%; сотрясение головного мозга; ушибы и кровоподтеки мягких тканей затылочной области (визуально моя спина была черно-синего цвета)», — написал Рузахунов.

Он уточнил, что его доставили в реанимацию и провели операцию. По его словам, сейчас его состояние более менее стабилизируется.

Рузахунов отметил, что цель его рассказа — не вызвать к себе жалость, а обратить внимание на то, через что пришлось пройти задержанным в Казахстане.

9 января государственное телевидение Казахстана показало избитого мужчину, который утверждал, что 2 января ему купили билет до Алматы и он приехал из Кыргызстана, чтобы заработать на участии в митингах. В мужчине почти сразу же узнали кыргызского музыканта Викрама Рузахунова, кроме того, спецслужбы Кыргызстана сообщили, что билет джазмена в Алматы был куплен еще 16 декабря. После разразившегося скандала Рузахунов был отпущен на Родину, а государственные СМИ поспешно удалили все видео с музыкантом.

Викрам не единственный пострадавший в Казахстане кыргызстанец. На днях дипломатам удалось найти в Алматы Чолпонбека Сыдыкова. Мужчина рассказал, что казахстанские военные задержали его на блокпосту в пригороде Алматы 8 января: в тот день он ехал на родину, чтобы продлить временную регистрацию, которая выдается на 90 дней. Его обвинили в участии в беспорядках, а затем жестоко избили в отделении полиции. Чолпонбек получил сотрясение мозга, также ему сломали голени обеих ног и шесть ребер, пишет «Настоящее время».

Кыргызстанца доставили на родину на машине скорой помощи и немедленно отправили в больницу. Родственники говорят, что сначала он был в реанимации, в шоковом состоянии на обезболивающих, а в пятницу его перевели в обычную палату.

24 января стало известно, что в Алматы начала работу общественная комиссия по расследованию фактов пыток. Она создана для защиты прав и свобод граждан, необоснованно преследуемых в связи с событиями января 2022 года. В состав комиссии вошли восемь человек: четыре юриста, один депутат, член Нацсовета общественного доверия и по одному представителю Генпрокуратуры и МВД.

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