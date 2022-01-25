Польша начала строить 5-метровый забор на границе с Беларусью 1 25.01.2022, 8:45

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фото: pap

Он должен быть построен к июню.

Польша во вторник начала строить забор на границе с Беларусью. Новое заграждение появится на протяжении 186 километров. Его высота составит 5,5 метра, сообщает pap.pl.

Подготовительные работы в пограничной зоне уже велись, а с 25 января там начали работать строители.

Забор должен быть построен к июню. На проект потратят 160 млн долларов. Его потребность появилась на фоне миграционного кризиса, когда из Беларуси в большом количестве границу нелегально пытались переходить мигранты.

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