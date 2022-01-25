Польша начала строить 5-метровый забор на границе с Беларусью

Польша начала строить 5-метровый забор на границе с Беларусью1
- 25.01.2022, 8:45
- 2,976
Он должен быть построен к июню.
Польша во вторник начала строить забор на границе с Беларусью. Новое заграждение появится на протяжении 186 километров. Его высота составит 5,5 метра, сообщает pap.pl.
Подготовительные работы в пограничной зоне уже велись, а с 25 января там начали работать строители.
Забор должен быть построен к июню. На проект потратят 160 млн долларов. Его потребность появилась на фоне миграционного кризиса, когда из Беларуси в большом количестве границу нелегально пытались переходить мигранты.
Już od blisko pięciu miesięcy 24/7 nasi żołnierze wspierają @Straz_Graniczna w zabezpieczeniu granicy z Białorusią.— Terytorialsi - Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) January 23, 2022
Tu żołnierze 1 Podlaskiej Brygady OT #1PBOT na patrolu w strefie nadgranicznej.#terytorialsi #granica #poland #Belarus #BorderCrisis #migration pic.twitter.com/M8uLEKNGGx