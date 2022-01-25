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В Беларусь перебросили российских морпехов и артиллеристов Тихоокеанского флота

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  • 25.01.2022, 10:27
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В Беларусь перебросили российских морпехов и артиллеристов Тихоокеанского флота

Эшелоны прибыли на станции разгрузки.

В Минобороны РФ заявили, что российские морпехи и артиллеристы Тихоокеанского флота прибыли в Беларусь для участия в учениях «Союзная решимость-2022».

«Эшелоны с вооружением и военной техникой артиллерийских подразделений Восточного военного округа и подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота прибыли на станции разгрузки», — сказано в сообщении.

После разгрузки они на штатной технике переместятся в заданные районы, где оборудуют командные пункты, полевые лагеря и парки боевых машин, уточнили в ведомстве.

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