В Беларусь перебросили российских морпехов и артиллеристов Тихоокеанского флота

В Беларусь перебросили российских морпехов и артиллеристов Тихоокеанского флота14
- 25.01.2022, 10:27
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Эшелоны прибыли на станции разгрузки.
В Минобороны РФ заявили, что российские морпехи и артиллеристы Тихоокеанского флота прибыли в Беларусь для участия в учениях «Союзная решимость-2022».
«Эшелоны с вооружением и военной техникой артиллерийских подразделений Восточного военного округа и подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота прибыли на станции разгрузки», — сказано в сообщении.
После разгрузки они на штатной технике переместятся в заданные районы, где оборудуют командные пункты, полевые лагеря и парки боевых машин, уточнили в ведомстве.