В Беларусь перебросили российских морпехов и артиллеристов Тихоокеанского флота 14 25.01.2022, 10:27

14,696

Эшелоны прибыли на станции разгрузки.

В Минобороны РФ заявили, что российские морпехи и артиллеристы Тихоокеанского флота прибыли в Беларусь для участия в учениях «Союзная решимость-2022».

«Эшелоны с вооружением и военной техникой артиллерийских подразделений Восточного военного округа и подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота прибыли на станции разгрузки», — сказано в сообщении.

После разгрузки они на штатной технике переместятся в заданные районы, где оборудуют командные пункты, полевые лагеря и парки боевых машин, уточнили в ведомстве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».